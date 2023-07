Violenta rissa fra giovanissimi a Monselice vicino Padova: elisoccorso per il minore ferito con tre coltellate

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Una violenta rissa a colpi di coltello con protagonisti alcuni giovani ragazzi rischia di finire ora in tragedia. L’episodio si è verificato sabato 15 luglio nel Parco della Rocca di Monselice, in provincia di Padova. In seguito a alla discussione fra ragazzi, un minore è stato colpito da tre fendenti: l’adolescente è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Padova in eliambulanza e si trova ricoverato in gravi condizioni.

L’intervento dei carabinieri

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti prontamente i carabinieri di Monselice per avviare le indagini. I militari dell’Arma si occuperanno di ricostruire dettagliatamente la dinamica di quanto accaduto.

L’episodio è avvenuto intorno alle 17.30: il ragazzo che ha avuto la peggio nella rissa si trova attualmente in prognosi riservata.

Fonte foto: Tuttocittà La rissa è scoppiata nel Parco della Rocca a Monselice, nella provincia di Padova

Ferito con tre coltellate

Colpito con tre coltellate, il giovane ha ricevuto le prime cure dei sanitari. Il suo corpo presentava tre ferite: una al torace e due alle gambe.

Considerato il suo stato di salute, è stato deciso poi di trasportare il minore con l‘elisoccorso del Suem 118 all’ospedale di Padova per le gravi ferite riportate.

Le indagini

Al momento i carabinieri non escludono alcuna ipotesi in merito al motivo che possa aver fatto scaturire la violenta rissa al parco. Potrebbe essere stata una semplice parola di troppo, un’imboscata o un regolamento di conti conseguente a traffici illeciti.

I protagonisti della furiosa rissa, conclusasi con l’uso di coltelli, sono stati già interrogati e attualmente si trovano in caserma insieme ai loro genitori per chiarire la dinamica dei fatti.

Nel frattempo, i genitori del ragazzo ferito si sono precipitati all’ospedale di Padova, in attesa di notizie confortanti da parte del personale medico.

Le risse tra giovanissimi

Gli episodi di violenza fra gruppi di ragazzi spesso minorenni sono ormai quasi all’ordine del giorno. Di recente il video di una rissa tra due ragazzine a Cerignola ha avuto grande diffusione su WhatsApp: protagoniste due minorenni di 12 e 13 anni che si sono picchiate con calci e pugni, mentre un gruppo di coetanei le incitava. Allo stesso tempo, un giovane minore di 18 anni è stato arrestato per il possibile coinvolgimento nella morte di un coetaneo durante una rissa a Modena avvenuta a marzo. Si ritiene infatti che sia uno dei responsabili dell’omicidio del 16enne Muhammad Arham. Mentre il ragazzo è stato arrestato dopo una lunga latitanza, gli altri due coinvolti nella rissa sono ancora ricercati.