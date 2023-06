Il video della rissa tra ragazzine al parco di Cerignola finisce su WhatsApp: i presenti filmano e le incitano

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Rissa tra ragazzine a Cerignola. In un video che sta circolando su WhatsApp, due minorenni si picchiano con calci e pugni, mentre un gruppetto di coetanei le incitano. Preoccupata l’assessore alla sicurezza del comune, che promette provvedimenti.

La rissa tra ragazzine finisce su WhatsApp

Il 6 giugno scoppia una rissa tra ragazzine nel parco Baden Powell di Cerignola, comune in provincia di Foggia. Le giovani coinvolte hanno tra i 12 e i 13 anni, così come il gruppo di coetanei che le circonda.

Il tutto è stato immortalato in un video che sta facendo il giro dei gruppi WhatsApp locali e di internet, mostrando le facce di tutti i minorenni coinvolti.

Fonte foto: Tuttocittà Cerignola, dove è avvenuta la rissa

Oltre alle due protagoniste della violenza infatti, nelle immagini un gruppo di ragazzini incita a continuare la rissa, che sarebbe scoppiata per alcune offese reciproche. Da qui la situazione sarebbe poi degenerata con schiaffi e calci, fino all’intervento di una terza ragazza che ha riportato la calma.

Reati a comportamenti antisociali tra minori in Italia

La pandemia da Covid-19 ha lasciato un segno profondo soprattutto nei più giovani. La deprivazione di contatti sociali dovuta ai due anni di lockdown ha creato diverse crisi, ma si è anche verificata, alla riapertura, un aumento dei reati tra i minorenni.

Rispetto al 2019, nel 2022 si sono verificati il 14,4% di reati in più commessi da persone con meno di 18 anni. Aumentano soprattutto quelli più gravi, come omicidi, rapine, percosse e furti.

In crescita anche il fenomeno delle baby gang, che prendono di mira non soltanto coetanei, ma anche adulti.

l’allarme dell’assessore

Il caso è arrivato a coinvolgere la politica locale, con l’assessore alla sicurezza Teresa Cicolella che ha dichiarato: “Questo episodio di violenza inaudita mette in evidenza un preoccupante degrado culturale che richiede la nostra attenzione”.

Nel post su Facebook a cui sono affidate queste riflessioni, viene però sottolineato anche il ruolo delle famiglie: “Come assessorato alla sicurezza, abbiamo adottato misure immediate per garantire un ambiente più sicuro per tutti. Tuttavia, oltre agli sforzi dell’amministrazione comunale, è fondamentale che le famiglie assumano un ruolo attivo nel controllo e nella responsabilizzazione dei propri figli.”