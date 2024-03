Viminale alza il livello di sicurezza dopo l’attentato a Mosca, allerta anche in Italia per i luoghi sensibili

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il Viminale ha disposto un aumento del livello di sicurezza per una serie di luoghi considerati sensibili. L’attentato di Mosca ha messo in allerta il ministero dell’Interno, che si prepara lunedì a una riunione del Comitato nazionale per l’ordine pubblico. I luoghi considerati da monitorare sono quelli di culto, in particolare le sinagoghe, le ambasciate e i luoghi di snodo come le stazioni. Non sono annoverate le sale da concerto e i luoghi chiusi, anche se l’allarme è scattato in seguito all’attentato accaduto a Mosca.

Il livello di sicurezza in Italia

Il ministero dell’Interno ha disposto un innalzamento delle misure di sicurezza (dopo la recente circolare del ministero della Salute sulle norme contro Dengue). L’attentato a Mosca ha scatenato una reazione a catena, che si riflette sul livello di sicurezza nazionale. La decisione di alzare ulteriormente le misure di sicurezza è stato scatenato dall’attentato rivendicato dall’Isis, spinto dalla situazione precaria internazionale.

Per tentare una risposta più approfondita, voci del ministero sembrano confermare che per lunedì è stata indetta una riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che sarà interamente dedicata all’analisi della situazione dopo l’attentato nella sala da concerto in Russia.

I luoghi sensibili

Nella lista dei luoghi sensibili, sui quali è stato aumentato il livello di allarme, non compaiono le sale da concerto, i teatri o altre luoghi all’aperto e al chiuso nei quali si riuniscono un numero alto di persone.

Il livello di sicurezza è stato invece alzato nei luoghi di preghiera, in particolare le sinagoghe e nelle ambasciate. Non mancano poi punti di snodo principali come gli aeroporti, le stazioni dei treni e degli autobus.

Il messaggio del Viminale dopo l’attentato

In seguito all’attentato di Mosca, che ha colpito e ucciso civili, è arrivata in maniera unanime dalla politica una ferma condanna al gesto terroristico. Anche il Viminale, attraverso i suoi canali, ha condannato il gesto.

Su X (ex Twitter) ha scritto di “condannare il sanguinoso attacco terroristico” che ha colpito la città di Mosca. “L’orrore di una violenza folle si è abbattuta su centinaia di civili, con un tragico bilancio che vede tra le molte vittime innocenti anche dei bambini”. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si dice vicino alle famiglie di chi ha perso la vita o è rimasto ferito a causa dell’agguato.