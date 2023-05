Il video dei volontari che cantano "Romagna mia" a Cesena spalando il fango: i ringraziamenti del sindaco

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Come a Firenze per l’alluvione del 1966 anche Cesena ha i suoi “angeli del fango”. Stanno facendo commuovere le immagini dei volontari che spalano ciò che resta dell’esondazione del fiume Savio dalle strade della città romagnola. Dopo il nubifragio che ha devastato l’Emilia-Romagna inondano interi comuni con un bilancio di 14 vittime e migliaia di sfollati è il tempo di liberare dal fango e dai detriti le case proprie e altrui. I cittadini si sono rimboccati le maniche e alcuni di loro lo hanno fatto intonando la canzone simbolo della loro terra, “Romagna mia”, e sono stati immortalati nei video che stanno facendo il giro del web.

I volontari di Cesena

A scendere per strada con stivali e pale soprattutto i giovani, che si sono organizzati sulle chat tra amici da tutta la provincia per andare a spalare il fango. Tra quelli utilizzati il gruppo di volontari su Telegram ‘Sos Cesena‘, già attivo prima dell’alluvione per offrire sostegno alla cittadinanza e andare incontro alle emergenze più disparate.

Le chat si sono riempite di richieste di aiuto per sgomberare di cantine e case allagate e piene di mobili e elettrodomestici ormai da buttare, oltre alle tante segnalazioni chi si offre per portare cibo, secchi per portare via l’acqua, coperte e altri generi di prima necessità.

Il ringraziamento del sindaco di Cesena

Su Facebook il primo cittadino di Cesena, Enzo Lattuca, ha voluto ringraziare i volontari che si stanno dando da fare per le strade della città aggiornando la sua immagine di copertina con una foto con alcuni di loro con scritto “Grazie ragazzi.

Il sindaco ha poi dedicato diversi post ai propri concittadini, con le immagini scattate in giro per la città. “Stasera (giovedì sera, ndr) – ha scritto in uno dei post – sono sicuro che un pezzetto di fango del Savio sarà in ogni casa, portato lì dagli stivali e delle scarpe delle centinaia di cesenati che hanno lavorato senza sosta spalando fango nelle aree colpite dall’alluvione. A ognuno di voi dico grazie. Ci vediamo domani di nuovo lì“.