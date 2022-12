Vialli lascia la Nazionale: "Devo aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia"

Gianluca Vialli abbandona il suo incarico di capo della delegazione della Nazionale di calcio italiana. L’ex centravanti di Juventus e Sampdoria ha fatto sapere la sua scelta alla Federazione nelle scorse ore. La decisione è chiaramente legata alla battaglia con il tumore con cui lotta da più di cinque anni.

Vialli lascia la Nazionale

“Al termine di una lunga e difficoltosa “trattativa” con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri”. Così Vialli esordisce nel rendere nota la sua decisione.

“L’obiettivo — ha continuato l’ex giocatore — è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”.

Fonte foto: ANSA

Era il 2017 quando Vialli scoprì di avere un tumore al pancreas. Seguì un periodo di terapie grazie alle quali riuscì a tornare con Roberto Mancini – amico ed ex compagno di tante battaglie sul campo ai tempi della Samp – a seguire la Nazionale.

Sono scolpite nella memoria di ogni italiano che segue il calcio le immagini dell’abbraccio tra Vialli e il ‘Mancio’ dopo che l’Italia ha vinto gli Europei nel 2021.

Vialli a Cattelan: “Ho paura di morire”

Vialli, 58 anni, dopo la diagnosi, è intervenuto pubblicamente in diverse occasioni, raccontando la sua battaglia. L’ex atleta non ha mai celato ansie e paure per la sfida con la malattia. Dall’altro lato, però, ha fin da subito provato a trasmettere positività.

Recentemente, durante una chiacchierata in tv con Alessandro Cattelan, ha confidato: “Io ho paura di morire, eh. Non so quando si spegnerà la luce che cosa ci sarà dall’altra parte. Però mi rendo anche conto che il concetto della morte serve per capire e apprezzare la vita”.

Gravina: “Gianluca sarà protagonista della Nazionale anche in futuro”

“Gianluca è un protagonista assoluto della Nazionale italiana e lo sarà anche in futuro. Grazie alla sua straordinaria forza d’animo, all’Azzurro e all’affetto di tutta la famiglia federale sono convinto tornerà presto. Può contare su ognuno di noi, perché siamo una squadra, dentro e fuori dal campo”. Così il presidente della Federazione Gabriele Gravina.