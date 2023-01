Vaccini falsi, Madame rimuove il post sui genitori no vax: la spiegazione della cantante sotto indagine

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

La cantante Madame, al secolo Francesca Calearo, 20 anni, finita al centro delle polemiche per l’inchiesta che la coinvolge sui presunti certificati falsi per il Green Pass e la mancata vaccinazione anti Covid, ha cancellato il post su Instagram in cui spiegava le posizioni no vax dei suoi genitori e le motivazioni dietro la sua mancata adesione alla campagna vaccinale anti Covid.

Perché Madame ha rimosso il post da Instagram: cosa ha dichiarato

“Tolgo l’ultimo post per dare spazio al nuovo progetto e lasciando che l’indagine faccia il suo corso”, ha scritto in una storia pubblicata sul social network.

“I dettagli legati al caso non ho potuto darli perché appunto sono sotto indagine, ed è in quella sede che se ne dovrà discutere. Ne riparleremo in caso a processo finito, ora aggiungere altro è superfluo, tocca aspettare gli esiti“, ha spiegato.

“Mi spiace per tutto quello che sta succedendo. Vediamo come andrà, per ora avanti tutta che c’è tanto tanto tanto da viversi. Tutto ‘il bene nel male‘. Un abbraccio”, ha concluso la rapper.

Cosa c’era scritto nel post di Madame sui genitori no vax e i vaccini

Nel post pubblicato in precedenza e ora rimosso, Madame aveva raccontato di essere cresciuta in una famiglia appartenente alla galassia no vax che “ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale”.

“Non solo non ho eseguito prontamente il vaccino anti Covid, ma non ho altri vaccini“, aveva raccontato ai suoi tanti follower di Instagram.

Fonte foto: ANSA La cantante Madame durante il concerto di fine anno al Circo Massimo.

La lunga spiegazione sul perché non fosse in possesso del Green Pass si chiudeva con la rassicurazione di essersi infine sottoposta alla vaccinazione anti Covid dopo la fine dell’emergenza sanitaria. E la promessa di sottoporsi anche a tutti i richiami previsti.

Nel post, insomma, la cantante ammetteva tra le righe di non essersi vaccinata quando il Green Pass era necessario per spostarsi e frequentare i luoghi pubblici.

Perché Madame è indagata per l’inchiesta su vaccini e Green Pass falsi

L’inchiesta della Procura di Vicenza, che ha già portato all’arresto di tre persone, vede nel registro degli indagati, oltre a Madame, anche la tennista Camilla Giorgi, 30 anni.

Per le due celebrità è ipotizzato il reato di falso ideologico, per il presunto ottenimento del Green Pass in maniera illecita e senza alcuna vaccinazione anti Covid.

Oltre a loro sono indagate altre persone per il reato di corruzione, per aver pagato in cambio del certificato vaccinale fasullo.

L’indagine è partita l’anno scorso quando l’Ulss 8 ha segnalato una quantità sospetta di vaccinazioni negli studi di una dottoressa di Vicenza e di un collega di Fara.