Vaccini Covid per bimbi under 5, per quali bambini è consigliato: cosa dicono gli esperti

L’Agenzia europea del farmaco ha dato il via libera ai vaccini anti-Covid di Pfizer-BioNTech e Moderna per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni d’età. I due vaccini erano già stati approvati per i bambini fino a 5 e 6 anni, ora arriva il parere positivo dell’Ema anche per i piccoli dai sei mesi in su. Ma per quali bambini è consigliato? Ecco cosa ne pensano alcuni esperti italiani.

Vaccini Covid, via libera dall’Ema ai bimbi under 5

Il via libera dell’Agenzia europea del farmaco all’uso dei vaccini anti-Covid nei bambini più piccoli è arrivato nella giornata di mercoledì 19 ottobre.

Il Comitato per i medicinali a uso umano dell’Ema ha espresso parere favorevole all’uso dei vaccini Comirnaty di Pfizer-BioNTech e Spikevax di Moderna contro il ceppo originale di Sars-CoV-2.

In entrambi i casi le dosi per gli under 5 saranno inferiori: il vaccino di Pfizer-BioNTech è previsto in tre dosi di 3 microgrammi l’una, mentre il vaccino di Moderna può essere somministrato con due dosi di 25 microgrammi l’una.

Bassetti: arriva nel momento sbagliato

Secondo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, il vaccino per i più piccoli è “giusto” ma arriva nel “momento sbagliato”.

“In questo momento dobbiamo dedicarci alle persone anziane e fragili con quelli aggiornati. L’approvazione dell’Ema arriva dunque in un momento in cui serve davvero a poco e non credo che vada raccomandata la vaccinazione ai bambini con questo vaccino. Andava bene nel 2021, oggi mi sembra vecchio”, ha dichiarato all’Adnkronos.

Pregliasco: utile per bimbi a rischio

“È chiaro che questa vaccinazione la vedo soprattutto utile nei bimbi a rischio e con problematiche particolari di salute, o per chi fa parte di famiglie dove ci sono dei fragili”, ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all’Università Statale di Milano.

“È un’arma complementare – ha spiegato – almeno in questo utilizzo nei bimbi. Il messaggio è che va fatta ed è cruciale la vaccinazione dei soggetti a rischio anziani, però ci sono anche i bambini”.

Gismondo: più rischi che benefici

Di diverso parere Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica dell’Ospedale Sacco di Milano. Il via libera dell’Ema ai vaccini per gli under 5, afferma all’Adnkronos, “è una cosa che assolutamente non comprendo e non condivido”, perché in questo caso “sono più i rischi che i benefici“.

“I bambini, e non parlo di quelli non fragili, ma di quelli in buona salute – spiega l’esperta – quando contraggono questo virus hanno solo, forse, qualche volta e non sempre, un giorno o due di febbre, sintomi simili a quelli di un banale raffreddore”. Per questo secondo Gismondo sarebbe meglio “non far correre loro anche il minimo rischio”.