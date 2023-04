Ultraleggero precipita al suolo e esplode vicino a Udine: morte carbonizzate le due persone a bordo

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Tragedia in provincia di Udine, dove un velivolo ultraleggero è precipitato al suolo ed è esploso. Morte entrambe le persone a bordo. Numerosi testimoni hanno visto le fiamme e chiamato i soccorsi. È l’ennesimo incidente di volo di questo tipo nel giro di pochi mesi.

Incidente di volo in Alta Val Torre, nel Friuli

La notizia è stata lanciata dalle agenzie stampa italiane nella serata di sabato 29 aprile 2023. Si è verificato un incidente di volo nel tardo pomeriggio, a Lusevera, comune italiano sparso di poco meno di 600 abitanti abitanti del Friuli-Venezia Giulia.

In questa zona dell’Alta Val Torre, per cause ancora da chiarire, un velivolo ultraleggero è precipitato al suolo: dopo lo schianto in una zona boschiva, il piccolo aereo sarebbe anche esploso.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona dove è precipitato l’aereo ultraleggero, in provincia di Udine

Secondo quanto riportato, numerosi testimoni hanno visto le fiamme, poi il mezzo è sparito sotto la linea degli alberi.

Morte carbonizzate le due persone a bordo

Almeno tre persone hanno chiamato il numero di emergenza unico Nue112, per segnalare la caduta e l’esplosione nei pressi della catena dei Musi, secondo quanto riportato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Udine.

Sul posto sono arrivati gli infermieri della Sores con l’elisoccorso, un ambulanza da terra, vigili, carabinieri della compagnia di Tolmezzo/Cividale del Friuli e anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Niente da fare però per i due occupanti dell’ultraleggero: sarebbero morti carbonizzati nell’incidente che li ha visti sfortunati protagonisti. Ancora ignoti i dettagli sulle identità delle vittime e i motivi dietro alla tragedia. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Udine.

Ennesima tragedia di questo tipo in pochi mesi

Come detto, non si tratta di un caso isolato. A fine gennaio un aereo ultraleggero è scomparso sull’Appennino modenese: è stato ritrovato solo il 5 marzo, dopo un mese di ricerche. A bordo c’era ancora il corpo del pilota, il 61enne Ivano Montanari, partito da Campovolo di Reggio Emilia e mai più atterrato.

Pochi giorni prima, a Prato, un altro elicottero è precipitato in un campo: la vittima in questo caso è stato un 80enne; il suo ultraleggero era rimasto incagliato nei cavi dell’alta tensione.

È andata meglio nell’incidente in Sardegna risalente al periodo di Natale 2022: un altro velivolo di questo tipo partito da Tortolì è caduto in mare poco dopo il decollo. Salve le due persone a bordo, rimaste solo ferite in questo caso.