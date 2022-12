Ultraleggero precipita in mare in Sardegna: tragedia sfiorata, due persone rimaste ferite

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia di Natale sfiorata in Sardegna. Un ultraleggero partito dall’aeroporto di Tortolì, in provincia di Nuoro, ha perso quota poco dopo il decollo ed è precipitato in mare. Soccorsi e feriti i due a bordo, non sarebbero in pericolo di vita.

Ultraleggero precipita in mare a Tortolì

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 24 dicembre, a Tortolì (Nuoro) nella Sardegna centro-orientale. Un ultraleggero biposto, partito dall’aeroporto di Tortolì-Arbatax, è precipitato in mare a circa 40 metri dalla spiaggia, nei pressi dello scalo.

A bordo del piccolo velivolo, riporta l’ansa, due persone: un esperto pilota di 65 anni e una passeggera di 34 anni, entrambi di Cagliari.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo quanto ricostruito, l’episodio si è verificato negli istanti successivi al decollo dall’aeroporto di Tortolì. All’origine dell’incidente ci sarebbe un problema tecnico, una noia al motore, che avrebbe fatto perdere potenza al velivolo.

Il pilota ha tentato di manovrare per rientrare in pista ma il biposto è precipitato in mare nello specchio d’acqua antistante l’aeroporto, a circa 40 metri dalla battigia. L’ultraleggero si è subito inabissato nelle basse acque del litorale.

Feriti i due a bordo

Le due persone a bordo sono state subito soccorse da alcune persone presenti in spiaggia e successivamente affidate alle cure dei sanitari del 118, intervenuti sul posto assieme ai carabinieri e agli agenti del commissariato.

Feriti e sotto shock, i due sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Lanusei, non sarebbero in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a recuperare il velivolo dal mare.