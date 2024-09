Udienza di patteggiamento per Giovanni Toti, fissata la data: sarà dopo le elezioni Regionali in Liguria

L’udienza per il patteggiamento di Giovanni Toti, Aldo Spinelli e Paolo Emilio Signorini è fissata per lunedì 23 settembre. Il patteggiamento vero e proprio potrebbe arrivare uno o due giorni dopo le elezioni regionali in Liguria, cioè dopo l’appuntamento alle urne del 27 e 28 ottobre 2024.

Perché è slittata la data del patteggiamento

Si chiuderà dunque a fine ottobre la vicenda giudiziaria che ha terremotato la Regione Liguria, facendo cadere in disgrazia chi fino a quel momento era il dominus indiscusso della politica locale.

In realtà, come scrive l’Ansa, il giudice Matteo Buffon aveva inizialmente individuato come possibile periodo per i patteggiamenti quello di metà ottobre. Dopo aver verificato di avere già altre udienze in calendario ha deciso di far slittare la data.

Fonte foto: ANSA

Genova, 2 agosto 2024 – Giovanni Toti durante la conferenza stampa successiva all’incontro con i sostenitori della sua lista politica.

Gli accordi con la procura

L’ex presidente della Regione Giovanni Toti aveva già concordato con la procura una condanna a 2 anni e 1 mese di reclusione, da convertirsi in 1.500 ore di lavori di pubblica utilità, per corruzione nell’esercizio della propria funzione e finanziamento illecito.

“Un accordo con la Procura non significa ammettere la propria colpevolezza, come qualche giustizialista continua a sostenere, facendo strame del diritto”, ha puntualizzato Toti.

“Significa – ha proseguito – semplicemente che dopo 3 anni di intercettazioni, indagini, filmati, registrazioni, pedinamenti, evitiamo di portare in aula una vicenda che sarebbe durata almeno un’altra decina di anni”.

L’imprenditore Aldo Spinelli aveva concordato una pena a 3 anni e 2 mesi mentre l’ex presidente dell’Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini aveva concordato 3 anni e 5 mesi. I tre erano stati arrestati lo scorso 7 maggio.

Se il giudice dovesse accettare l’accordo tra gli indagati e la procura salterebbe il processo fissato per il 5 novembre. Alla base dell’accordo c’è stata la derubricazione di alcune ipotesi di reato in fattispecie meno gravi.

Il caso di Luigi Alberto Amico

Ma nell’indagine si inserisce anche il filone su Luigi Alberto Amico, patron degli omonimi cantieri navali, anche lui indagato per corruzione.

Gli imputati potrebbero così scegliere di patteggiare anche per questo filone. Le loro pene in tal caso potrebbero aumentare di alcuni mesi.