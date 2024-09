Aldo Spinelli e il patteggiamento dopo Giovanni Toti nell'inchiesta in Liguria: 3 anni e 2 mesi per corruzione

E sono tre. L’inchiesta sulla corruzione in Liguria, che ha coinvolto Giovanni Toti costringendolo alle dimissioni da governatore, registra un nuovo capitolo: il patteggiamento dell’imprenditore Aldo Spinelli, che segue quelli dell’ormai ex numero uno della Regione (2 anni e 1 mese) e di Paolo Signorini, presidente dell’Autorità portuale (3 anni e 5 mesi).

Aldo Spinelli e l’accordo per il patteggiamento

Aldo Spinelli ha atteso l’ultimo giorno utile per trovare un accordo sul patteggiamento con la Procura di Genova ed evitare il processo.

L’ex presidente di Genoa e Livorno ha chiuso – tramite i suoi legali – per una pena di 3 anni e 2 mesi, oltre a:

400 mila euro confiscati ;

; interdizione temporanea dai pubblici uffici ;

; divieto di contrattazione con la pubblica amministrazione.

Fonte foto: ANSA Giovanni Toti e Aldo Spinelli

La palla adesso passa al giudice per l’udienza preliminare (gup), che dovrà appunto fissare un appuntamento e ratificare l’accordo.

La versione degli avvocati di Spinelli

I tre avvocati di Spinelli – Alessandro Vaccaro, Andrea Vernazza e Francesca Pastore – hanno spiegato che avrebbero voluto affrontare il processo, “certi di dimostrare nei fatti l’innocenza di Aldo Spinelli”.

E allora perché patteggiare? In primis per “la prospettiva di affrontare, peraltro come unico imputato, un processo che si sarebbe protratto per anni”, e poi per “preservare le aziende e la famiglia dal danno mediatico che ne sarebbe derivato”, recita la nota dei legali.

Il patteggiamento di Giovanni Toti e Paolo Signorini

Aldo Spinelli succede quindi a Giovanni Toti e Paolo Signorini, rispettivamente ex governatore della Liguria e presidente dell’Autorità portuale.

Entrambi, infatti, hanno già patteggiato:

3 anni e 5 mesi: Paolo Signorini ;

; 2 anni e 1 mese: Giovanni Toti

Anche loro sono in attesa del gup, che dovrà esprimersi sulla congruità di quanto stabilito tra gli accusati e la Procura.