Ucraina, Joe Biden su Zelensky: "Non ha voluto ascoltare l'allarme Usa sull'invasione russa"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, parlando a una platea di donatori durante una raccolta fondi del partito democratico, ha rivelato che il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, non “ha voluto ascoltarlo” quando l’intelligence statunitense ha raccolto informazioni che confermavano l’imminente invasione russa del Paese ex sovietico.

Le parole del presidente degli Stati Uniti

Biden ha spiegato alla platea come la sua amministrazione stesse consolidando il suo sostegno all’Ucraina contro la Federazione russa. “Non è successo niente del genere dalla Seconda Guerra Mondiale” ha spiegato il presidente Usa, ricordando come molte persone fossero scettiche dell’imminente invasione dell’Ucraina da parte delle truppe di Vladimir Putin, che l’intelligence statunitense aveva invece previsto.

“Non c’erano dubbi sul fatto che Putin stesse per entrare in Ucraina”, ha rimarcato Biden. E Zelensky non voleva sentirlo, così come molte altre persone. Ma alla fine, ha sottolineato Biden, “Putin lo ha fatto”.

Chieste sanzioni preventive contro Putin

Dal canto suo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando a stretto giro le parole di Biden, avrebbe chiesto ai partner occidentali sanzioni preventive contro la Russia prima dell’invasione del 24 febbraio, ma la sua richiesta è rimasta inascoltata.

A confermarlo il portavoce di Zelenesky, Sergei Nikiforov, secondo il quale il presidente ucraino avrebbe avuto tre o quattro conversazioni telefoniche con Joe Biden tra gennaio e febbraio. Se ricordate, ha aggiunto, il presidente invitò i partner a introdurre un pacchetto di sanzioni preventive per spingere la Russia a ritirare le truppe e ridurre le tensioni. E in questo caso, ha sottolineato, “possiamo dire che i nostri partner non vollero sentirci”.

Zelensky al summit asiatico sulla sicurezza

Zelensky ha ribadito, nella giornata di sabato 11 giugno, i suoi appelli a inasprire le sanzioni contro la Russia e il suo presidente Vladimir Putin rivolgendosi ai leader mondiali e agli alti funzionari della difesa in occasione del Summit sulla sicurezza asiatica, il IISS Asia Security Summit: The Shangri-La Dialogue.

Fonte foto: ANSA Il presidente ucraino, Zelensky

Parlando da un “luogo segreto” nella capitale Kiev, ha affermato che l’esercito russo ha ucciso dozzine di migliaia di persone e “ne ha deportate altre migliaia nel suo territorio”. Ai 575 delegati di 40 paesi al, Zelensky ha inoltre ricordato le parole del fondatore di Singapore, Lee Kuan Yew.

Se non ci fosse stato il diritto internazionale e il pesce grosso mangiasse un pesce piccolo e un pesce piccolo mangiasse i gamberetti, “non saremmo esistiti”, ha sottolineato, citando proprio Lee Kuan Yew.