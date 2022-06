Ucraina nell'Ue, la commissione accelera sulla candidatura: von der Leyen incontra Zelensky, poi la decisione

Prosegue con ottimismo la candidatura dell’Ucraina per entrare nell’Unione Europea, in un quadro però reso drammatico per il paese a causa della guerra che va avanti da 108 giorni. Secondo gli ultimi rumors, nella giornata di lunedì ci sarà una riunione dei commissari europei per parlare del dossier presentato da Kiev, poi venerdì potrebbe arrivare la decisione finale sulla concessione delle status di candidato.

Ucraina nell’Ue, la decisione

Venerdì, a quanto apprende l’ANSA, è previsto il parere della Commissione Ue sulla concessione dello status di candidato Ue all’Ucraina. Il collegio dei commissari, eccezionalmente fissato alla fine della settimana lavorativa, deciderà se dare luce verde alla candidatura di Kiev. In questo caso la decisione finale spetterà al Consiglio europeo, probabilmente già al vertice di fine giugno.

Ci sono diversi aspetti positivi sull’Ucraina che la Commissione nella sua valutazione terrà presente. Innanzitutto il buon funzionamento dell’amministrazione centrale e di quelle locali dell’Ucraina, nonostante il fortissimo stress della guerra. Anche la valutazione sullo stato della società civile, da parte di Palazzo Berlaymont, è sostanzialmente positiva mentre, da parti di Bruxelles, viene giudicato sorprendente il grado di digitalizzazione del Paese.

Fonte foto: ANSA

Tra scettici e indecisi

Il sì della Commissione, se sarà confermato venerdì, sarà solo un primo passo. Tra gli Stati membri, a quanto si apprende, restano divergenze sulla concessione della candidatura Ue a Kiev. Nella categoria degli scettici ancora sono ben individuabili Svezia, Danimarca, Olanda e Portogallo mentre Germania e Austria oscillano tra scetticismo e indecisione.

I Paesi dell’Europa dell’Est, Polonia in testa, sono tutti a favore così come anche l’Italia e, sebbene in apparenza con minore entusiasmo, anche Spagna e Grecia. La Francia, finora, non si è mostrata favorevole. Ma a Bruxelles, sulla posizione che prenderà Emmanuel Macron in vista del vertice europeo, c’è estrema prudenza anche perché la Francia, fino a fine giugno, detiene la presidenza del semestre europeo.

von der Leyen a Kiev, l’incontro con Zelensky

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen si trova in viaggio, in queste ore, verso Kiev. In Ucraina, infatti, avverrà l’incontro col presidente Zelensky.

“Torno a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e il premier Shmyhal. Faremo il punto sul lavoro che sarà necessario fare assieme per la ricostruzione” dell’Ucraina e “sui progressi fatti” dal Paese “nel suo percorso europeo”.

L’aggiornamento sul tema della candidatura dell’Ucraina che verrà fatto negli incontri di oggi “contribuirà alla nostra valutazione, che arriverà presto”, ha aggiunto von der Leyen.