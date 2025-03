Trump sospende aiuti all'Ucraina e Zelensky pronto a "sistemare le cose", l'appello al presidente americano

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Prove di riavvicinamento tra Trump e Zelensky dopo lo scontro alla Casa Bianca. Il presidente americano ha sospeso gli aiuti militari all’Ucraina e da Kiev sono arrivate dichiarazioni concilianti. Volodymy Zelensky ha detto di voler “sistemare le cose” con Donald Trump dopo il litigio in diretta televisiva.

Zelensky-Trump: prove di pace dopo lo scontro

Il presidente ucraino ha riconosciuto che le cose a Washington non sono andate come previsto e come sarebbero dovute andare.

Il clamoroso litigio nella stanza ovale della Casa Bianca, alla presenza del vicepresidente Vance, è ancora negli occhi di tutti. Ma dalle indiscrezioni provenienti dagli Usa e dalle parole di Zelensky, sembra aprirsi uno spiraglio per il riavvicinamento.

Il post di Zelensky dopo la sospensione degli aiuti di Trump

Volodymyr Zelensky ha detto di voler “sistemare le cose” con Donald Trump dopo il litigio.

“Il nostro incontro alla Casa Bianca non è andato come avrebbe dovuto. È deplorevole che sia andata in questo modo. È tempo di sistemare le cose. Vorremmo che la cooperazione e la comunicazione future fossero costruttive”, ha scritto il presidente ucraino su X.

Arrivato a Washington per firmare l’accordo sulle terre rare e incassare il sostegno americano in vista di una trattativa di pace con la Russia, Zelensky è stato letteralmente cacciato dalla Casa Bianca dopo lo scontro verbale con Trump e Vance. La ritorsione di Donald Trump non si è fatta attendere e, pochi giorni dopo, ha deciso di sospendere qualsiasi aiuto militare all’Ucraina, rimproverando a Zelensky di non fare abbastanza per fermare la guerra.

Zelensky sull’Ucraina: “Lavoriamo sotto la forte leadership di Trump”

Ora il presidente ucraino sembra aver recepito il messaggio inviato da Washington.

“Il mio team ed io siamo pronti a lavorare sotto la forte leadership del presidente Trump per ottenere una pace duratura”, ha scritto su X Zelensky. “Siamo pronti a lavorare rapidamente per porre fine alla guerra e le prime fasi potrebbero essere il rilascio dei prigionieri, la tregua nel cielo, e la tregua in mare immediatamente, se la Russia farà lo stesso”, ha aggiunto il presidente ucraino.

“Quindi vogliamo procedere molto rapidamente in tutte le fasi successive e lavorare con gli Stati Uniti per concordare un solido accordo finale”, ha concluso Zelensky su X. Insomma, toni decisamente più distesi rispetto al clamoroso scontro che è andato in scena nello studio ovale della Casa Bianca.