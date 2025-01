Trump e JD Vance seguiti per forza sui social Meta, la denuncia degli utenti e il "regalo" in eredità di Biden

Donald Trump, la first lady Melania e il vice presidente JD Vance sono finiti al centro di un piccolo giallo che ha coinvolto i social network di casa Meta. Gli utenti che seguivano su Facebook e Instagram il presidente uscente Joe Biden si sono ritrovati improvvisamente follower dei nuovi inquilini della Casa Bianca. Ma è la prassi, assicura Meta.

La spiegazione di Meta

Una nota di Meta ha informato che, di norma, i profili social dei vertici della Casa Bianca e della first lady passano automaticamente dall’amministrazione uscente alla nuova.

Non si tratta, infatti, di profili personali legati al personaggio ma di profili istituzionali correlati al ruolo ricoperto.

E così, dopo la cerimonia di insediamento di lunedì 20 gennaio, gli account ufficiali del President of The United States (Potus), quello del Vice President (VP) e quello della First Lady of the United States (Flotus) sono passati, rispettivamente, da Joe Biden a Donald Trump, da Kamala Harris a JD Vance e da Jill Biden a Melania Trump.

Dopo la cerimonia, le password dei vari account social sono state consegnate dai responsabili della comunicazione di Biden a quelli di Trump i quali, verosimilmente, le hanno sostituite.

Il sospetto degli utenti

Il tutto mantenendo lo stesso numero di follower, sia su Facebook che su Instagram. Alcuni hanno ipotizzato una nuova teoria del complotto dal momento che Mark Zuckerberg, presente alla cerimonia di insediamento fra altri tecno-guru, aveva annunciato un nuovo corso nella moderazione dei contenuti in concomitanza con l’avvento dell’era trumpiana.

Per gli utenti scontenti, resta sempre possibile smettere di seguire o bloccare gli account indesiderati.

Proprio per quanto riguarda il numero dei follower, l’account Facebook archiviato di Joe Biden, “@potus46archive”, e il nuovo account di Trump “@Potus” hanno entrambi 11 milioni di follower. Follower che, di fatto, sono stati trasferiti.

Ma su Instagram il profilo di Trump ha appena 8 post. I post sono nuovi, i follower vecchi.

Gli hashtag su Instagram

Ma c’è un giallo nel giallo: alcuni utenti hanno notato come su Instagram come le ricerche per l’hashtag #democrat non siano state disponibili per diverso tempo.

Chi cercava di seguire i contenuti raccolti dall’hashtag veniva dirottato su una pagina contenente il messaggio “abbiamo nascosto questi risultati” e “i risultati per il termine che hai cercato potrebbero contenere contenuti sensibili”.

Il responsabile della Comunicazione di Meta, Andy Stone, ha spiegato su X che si è trattato solo di un “errore sfortunato” senza scendere nei dettagli.