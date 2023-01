Tromba d'aria a Valmontone, 10 famiglie evacuate e 2 feriti: la Regione Lazio chiede lo stato d'emergenza

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Non si placa l’ondata di maltempo che nelle ultime 24 ore ha infuriato sul Lazio, in particolare su Valdimonte, comune a una trentina di chilometri da Roma colpito nella serata di ieri da una tromba d’aria. Il bilancio è al momento di due persone ferite, anche se in modo lieve, 10 famiglie evacuate e circa 40 abitazioni danneggiate. Per le conseguenze di questo violento evento atmosferico la Regione ha chiesto lo stato d’emergenza, tramite il presidente vicario Daniele Leodori, il quale ha dichiarato di aver attivato “con l’aiuto degli uffici regionali, le procedure necessarie per chiedere lo stato di calamità”.

La tromba d’aria

A causa del forte vento, tegole e pannelli fotovoltaici si sono staccati dai tetti di decine di case finendo sulle auto parcheggiate per strada.

Nelle abitazioni danneggiate sono intervenuti i carabinieri di Colleferro oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza degli edifici e lo sgombero di rami e detriti. A causa della caduta di alcuni alberi sulla carreggiata è stato necessario interrompere la circolazione stradale in alcuni punti.

Fonte foto: Virgilio Notizie-Tuttocittà Il comune di Valmontone colpito dalla tromba d’aria

Lo stato d’emergenza

“Stamattina a Valmontone, vicino ai cittadini colpiti ieri da una violenta tromba d’aria” ha scritto il presidente vicario del Lazio, Daniele Ledodori che ha espresso la totale solidarietà nei confronti dei cittadini.

“Insieme ai tecnici ho effettuato un sopralluogo per constatare i significativi danni che il maltempo ha provocato, soprattutto alle abitazioni e alle attività economiche – ha scritto sulla su Facbook. Per questo motivo ho deciso di attivare, con l’aiuto degli uffici regionali, le procedure necessarie per chiedere lo stato di calamità. Ci siamo attivati subito per garantire tutte le azioni necessarie per offrire un sostegno economico alle famiglie, alle attività economiche e alle istituzioni di Valmontone”.

Esondazioni nel Reatino

La criticità causate dal maltempo riguardano anche la Piana Reatina, la vasta zona agricola che si estende a ovest di Rieti. A causa delle forti precipitazioni che hanno interessato questa zona nelle ultime ore, alcuni fiumi, come il Velino, sono esondati in più punti del loro corso. Allagamenti e straripamenti si sono registrati, in particolare, in località Settecamini.

Da ieri sera, secondo un aggiornamento diffuso questa mattina dai Vigili del Fuoco di Rieti, gli interventi per frane, allagamenti e danni causati dalle forti raffiche di vento sono oltre 45.