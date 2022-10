Trentino, escursionista scivola e precipita nel vuoto davanti all'amico: muore 62enne, recuperata la salma

Tragedia in Val di Fiemme (Trentino). Mario Zucol, 62 anni, residente a Mezzocorona, è morto oggi giovedì 13 ottobre sotto la cima Castel delle Aie nel gruppo dei Lagorai. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe raggiunto la cima insieme ad un amico ma, in fase di discesa, a circa 2.300 metri, è scivolato precipitando per circa 150 metri.

I soccorsi

A lanciare l’allarme ai soccorritori è stato il compagno di escursione, secondo quanto riferito dall’agenzia Agi.

I soccorritori sono giunti sul luogo indicato con l’elicottero ma il medico ha potuto solo constatare il decesso. Per il62enne trentino, infatti, non c’è stato nulla da fare.

L’allarme al Nue (Numero unico per le emergenze) 112 è arrivato intorno alle 12.45.

Recuperata la salma

In seguito l’elicottero di Trentino Emergenza ha trasferito l’amico della vittima a Ziano di Fiemme.

Dopo il nullaosta delle autorità, riporta una nota stampa, anche la salma è stata recuperata a bordo dell’elicottero con il verricello ed è stata trasportata a Ziano di Fiemme, dove è stata affidata al carro funebre.

Fonte foto: Virgilio Notizie Ziano di Fiemme (Trento), il luogo dove è stata portata la salma

Il gruppo Lagorai

La vetta (a quota 2.475) si raggiunge attraverso un sentiero che passa nella val Sàdole e presenta anche tratti particolarmente scoscesi ed esposti, riporta il quotidiano L’Adige.

La cima Castel delle Aie si trova nel Lagorai, sulla sinistra orografica dell’Avisio, sopra la frazione Bosin, e il percorso per raggiungerla parte dal rifugio Cauriol (quota 1.594).

Si tratta di un sentiero/traccia difficile, classificato Cai EE (escursionista esperto), con vista anche sul vicino monte Cauriol e sulla più lontana Cima d’Asta.

Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo incidente mortale in montagna che si registra quest’anno. Nella notte tra venerdì 12 agosto e sabato 13 agosto, infatti, un turista tedesco di 54 anni ha tragicamente perso la vita in un’area rurale di Riparbella, nella Bassa Val di Cecina, in provincia di Pisa, un uomo è precipitato in una scarpata.

Il 6 luglio scorso, a soli tre giorni dalla tragedia del ghiacciaio della Marmolada, è morto un altro alpinista, precipitato nel vuoto sull’Ortles, in Alto Adige.