Travolto mentre fa jogging sul lago di Garda il docente del Politecnico di Milano Federico Bucci: è grave

Federico Bucci, docente presso il Politecnico di Milano e pro rettore della sede territoriale di Mantova, ha subito un grave incidente mentre praticava jogging in una località sul lago di Garda. Il 64enne, professore di Storia dell’architettura nel capoluogo lombardo dove risiede, si trovava in vacanza da qualche giorno ed è stato travolto sabato 2 settembre quando si stava dedicando alla consueta corsa mattutina. Trasportato in ospedale in eliambulanza, Bucci è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e le sue condizioni sono ancora gravi.

Investito durante lo jogging

Bucci si era spostato per alcuni giorni in una località presso il lago di Garda, ma aveva mantenuto segreta questa destinazione persino ai suoi amici più intimi.

La routine abituale di jogging di Bucci è stata drammaticamente interrotta quando è stato investito da un’auto. L’incidente gli ha causato lesioni gravi e al punto da rendere necessario l’intervento di un’eliambulanza.

Fonte foto: iStock Il professor Federico Bucci insegna Storia dell’Architettura presso il Politecnico di Milano

Operato alla testa

Il docente è stato trasportato quindi all’ospedale Borgo Trento di Verona, dove è stato immediatamente sottoposto a un intervento neurochirurgico delicato alla testa.

Le notizie dal fronte medico sembrano promettenti, con l’intervento che sembra essere stato eseguito con successo. Tuttavia, nonostante l’esito positivo dell’operazione, il pro rettore rimane in condizioni critiche e sotto stretta osservazione.

La prognosi attuale è riservata, e gli esperti medici stanno monitorando attentamente il suo stato di salute. In questo momento, colleghi, studenti e amici di Federico Bucci si sono uniti in un coro di speranza e supporto, sperando in una pronta ripresa del docente.

Incidente a Lomellina

L’incidente che ha coinvolto il professor Federico Bucci è solo l’ultimo di una lunga serie di sinistri stradali. Mercoledì 30 agosto, nella provincia di Pavia, a Lomellina, un ciclista è stato mortalmente colpito da un’auto lungo la strada provinciale 192 che collega Gravellona a Vigevano.

L’incidente ha avuto luogo poco prima delle 21 e l’impatto è stato violento, causando la morte immediata del ciclista. Il personale medico del 118, infatti, giunto sul luogo non è riuscito a salvarlo. Nella stessa giornata, inoltre, un altro incidente grave ha coinvolto una ciclista ucraina di 43 anni a Milano.