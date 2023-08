Tragico incidente a Provaglio d'Iseo vicino Brescia: urto fra moto e auto, morto un 36enne nello scontro

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Nel tardo pomeriggio di giovedì 24 agosto, precisamente alle 17.30, un tragico incidente ha scosso Provaglio d’Iseo, in provincia di Brescia. Un urto violentissimo fra un’auto e una moto è costato la vita a un uomo di 36 anni, il conducente del mezzo a due ruote. Sul posto i sanitari per i soccorsi e le autorità per gli accertamenti di rito, con la dinamica dello scontro ancora sotto indagine.

La dinamica

Il luogo dell’incidente, la cui sequenza di eventi attende ancora di essere completamente decifrata, è stata individuata sulla via Brescia, arteria stradale che connette Fantecolo e Provaglio d’Iseo.

L’ipotesi iniziale indica che il motociclista potrebbe aver perso il controllo del proprio mezzo a due ruote all’uscita da una curva insidiosa, scivolando sfortunatamente lungo l’asfalto fino a concludere la propria corsa in un impatto ineluttabile con l’auto coinvolta e con il muro che delinea uno dei lati della carreggiata.

Fonte foto: Tuttocittà La zona in cui è avvenuto l’incidente mortale a Provaglio d’Iseo, provincia di Brescia

I soccorsi

Il pronto allarme ha innescato una rapida risposta da parte delle squadre di soccorso, tra cui spicca l’intervento tempestivo dell’eliambulanza proveniente da Bergamo.

L’elicottero medico è atterrato alle porte del comune sebino, coadiuvato dall’ambulanza dei volontari della Croce Rossa di Palazzolo. Tuttavia, nonostante gli sforzi profusi da parte degli operatori sanitari, la vita del motociclista è sfuggita dalle loro mani impotenti.

Incidente nel Bergamasco

Solo 24 ore prima, un altro tragico incidente è avvenuto a Vigano San Martino, nella provincia di Bergamo, non a grande distanza dallo scontro di Provaglio d’Iseo.

Una moto e un’auto sono entrati in collisione intorno alle 17:30 di mercoledì 23 agosto. La motociclista coinvolta, una giovane donna di 27 anni, è stata gravemente ferita nell’impatto, ed è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche

Scontro a Lecco

Alcuni giorni prima, il 20 agosto, a Garlate vicino Lecco un uomo di 48 anni ha perso la vita mentre guidava la sua moto lungo via Filippetta. Matteo Donchi, questo il nome della vittima, è entrato in collisione con una Bmw che stava svoltando. Subito dopo, un’altra vettura proveniente dalla stessa direzione ha colpito a sua volta Donchi, cercando di evitarlo e finendo contro un muro. Nonostante i soccorsi tempestivi, il 48enne è deceduto poco dopo.