Totti e Ilary Blasi in tribunale per il caso "Borsette e Rolex", avvocati pronti alla guerra legale

È tutto pronto per la partita in tribunale che si giocherà tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Tra pochi giorni ci sarà infatti la prima udienza davanti al giudice civile. Per quello che mediaticamente è stato già battezzato come il caso “Borsette e Rolex“.

Perché Ilari Blasi ha portato Totti in tribunale e cosa c’entrano le borse

Nonostante il periodo nero tra rincari e crisi geopolitiche, a tenere banco sulle pagine dei giornali è la guerra dei Roses de’ noantri, appena iniziata.

Il giudice dovrà decidere il da farsi sulla sparizione delle borse griffate della conduttrice televisiva, sparite dalla cabina armadio della lussuosa villa all’Eur dei due coniugi.

Non si hanno notizie della collezione di pochette di Dior, Gucci e Chanel di Ilary Blasi, e la mattatrice de L’Isola dei Famosi ha deciso di ricorrere ai suoi legali.

Rolex in cambio delle borse: l’ammissione di Francesco Totti sulla stampa

In realtà Francesco Totti avrebbe sequestrato i preziosi accessori per barattarli con i suoi Rolex, spariti dalla cassaforte di famiglia.

Lo ha raccontato lui stesso sulle pagine del Corriere della Sera: “Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio, ma non c’è stato verso”.

A portarli via, secondo la bandiera della Roma, sarebbero stati proprio la quasi ex moglie e il padre Roberto Blasi, con tanto di scatole e garanzie.

La risposta dei legali dell’ex calciatore dopo “il ratto dei Rolex”

L’avvocato Alessandro Simeone, che rappresenta Ilary Blasi, ha presentato un’azione di reintegrazione a difesa del possesso per riavere indietro le borsette.

Il 14 ottobre, riporta sempre il Corriere della Sera svelando il retroscena della vicenda, il giudice esaminerà il caso.

Fonte foto: ANSA Una foto del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti.

Anche gli avvocati del campione dovrebbero presentare un procedimento simile per il recupero degli orologi di lusso.

Cosa rischia Ilary Blasi in tribunale per il furto degli orologi

Ilary Blasi non può essere accusata di furto, perché il fatto è avvenuto in ambito familiare. A rischiare, per il reato di ricettazione, saranno invece gli eventuali acquirenti dei Rolex.

Non si parla ancora di ufficializzare davanti a una corte la separazione e il divorzio, e i due stanno ancora vivendo sotto lo stesso tetto – quello che copre i 700 metri quadri della loro umile dimora.

Gli avvocati della ormai ex coppia più amata della Capitale sarebbero però al lavoro per capire come dividere l’impero immobiliare ed economico marchiato Totti-Blasi.

La telenovela, insomma, è appena iniziata. Ed è già record di ascolti, vista la curiosità morbosa che circonda i due. Sarà necessario aspettare le prossime puntate per capire se ci sarà l’atteso lieto fine voluto da fan e tifosi o un tragico finale hollywoodiano.