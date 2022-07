Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: l'annuncio della decisione con un comunicato congiunto

La notizia circolava negli ambienti romani già da parecchio tempo, tanto che anche diversi quotidiani nazionali avevano rilanciato la notizia di come la crisi tra marito e moglie fosse ormai data per certa. Ora però pare essere arrivato il momento dell’ufficialità, almeno stando alla clamorosa indiscrezione diffusa nel primo pomeriggio di oggi dal sito web Dagospia: Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbero intenzione di comunicare la loro separazione.

Secondo il portale fondato e diretto dal giornalista Roberto D’Agostino, la show girl e l’ex capitano giallorosso vorrebbero informare l’opinione pubblica della loro decisione tramite un comunicato congiunto che verrebbe divulgato prima di sera.

Fonte foto: Ansa

Francesco Totti e Ilary Blasi annunceranno la loro separazione? La notizia impazza sul web

“Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale” si legge nell’articolo apparso poco l’ora di pranzo. La testata online sottolinea come “era il 21 febbraio quando questo disgraziato sito annunciò la fine dell’idillio tra il pupone e la sua pupa“, aggiungendo come da quel momento si sia generato “un inutile fiume di smentite, chiacchiere, imbarazzanti video, tentativi di occultamento e altro bla bla bla”.

In effetti, dopo le voci che già ad inizio anno descrivevano la coppia ai ferri corti, sia la conduttrice delle reti Mediaset che l’ex calciatore della Roma avevano tentato di insabbiare la vicenda, ostentando una presunta unione familiare ancora inossidabile: lei aveva ribadito il concetto con Silvia Toffanin negli studio del programma Verissimo, mentre lui aveva smentito tutto con una diretta video sui suoi canali social.

Opinione pubblica in fermento: si attende un messaggio ufficiale sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Assieme alla notizia – pubblicata anche dal Corriere della Sera, che descriveva Totti e Ilary come veri e propri “separati in casa” – aveva iniziato a circolare sul web anche una foto che ritraeva l’attuale dirigente giallorosso in compagnia di una giovane ragazza bionda: i due, immortalati allo stadio Olimpico di Roma il 5 febbraio seduti a pochi seggiolini di distanza, si sarebbero scambiati intense occhiate di complicità.

Tanto è bastato per scatenare il putiferio, con i fans della show girl imbufaliti e un profluvio di articoli apparsi sui giornali. Ora si attende di capire se l’ennesima indiscrezione verrà confermata o meno da un messaggio ufficiale della coppia.