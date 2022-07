Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati: cosa succede adesso al loro impero economico

La fine di un’era: l’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha sorpreso i fan e i curiosi convinti che nulla avrebbe potuto separare l’iconica coppia calciatore-letterina, nata agli inizi degli anni 2000. Oltre alla fine dell’amore, i due dovranno ora fare i conti con l’impero economico che hanno creato in 17 anni insieme.

Battaglia legale in arrivo tra Totti e Ilary Blasi?

L’impero messo in piedi da Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbe essere sul punto di sgretolarsi: dopo aver annunciato la propria separazione con due comunicati separati, secondo quanto riporta ‘Dagospia’ sarebbe in arrivo una battaglia legale tra i due,. almeno per quanto riguarda alcune delle società che hanno creato nel corso degli anni.

Oltre alla carriera da calciatore e a quella da conduttrice, gli interessi degli ormai ex coniugi Totti in questi anni si sono diversificati parecchio: Francesco si sarebbe occupato principalmente degli immobili e delle società connesse a questo tipo di investimenti, oltre a far crescere la nuova attività come procuratore di giovani calciatori.

Fonte foto: ANSA Francesco Totti e Ilary Blasi

Ilary Blasi, invece, tra un ‘Isola dei Famosi‘ e un ‘Grande Fratello‘, ha gestito assieme alla famiglia la società che ha curato i contratti extra-calcistici di Totti, la NumberFive srl. Uno dei primi segnali che la tempesta era in arrivo, sarebbe stato proprio l’allontanamento della sorella Silvia, per anni responsabile dell’immagine del Pupone.

A quanto ammonta il loro patrimonio

Non è facile calcolare con precisione a quanto ammonta l’impero creato da Totti e Ilary Blasi, ma qualcuno ha provato a fare i conti in tasca all’ex coppia. Secondo quanto riporta Money, Totti da calciatore avrebbe guadagnato una cifra vicina ai 90 milioni di euro. Ilary, invece, negli ultimi anni avrebbe preso 1 milione di euro per la recente edizione de ‘L’Isola dei Famosi’ e 25.000 euro a puntata per ‘Il Grande Fratello’.

A questo vanno aggiunte le società: a capo di tutto ci sarebbe la NumberTen di Totti, holding creata nell’anno dello scudetto della Roma (2001) e con un patrimonio stimato di 7 milioni. Poi, ci sarebbero altre sette società da spartirsi: Totti, riporta il Messaggero, ne controllerebbe 3 al 100%, mentre Ilary avrebbe almeno il 90% di due società (la NumberFive e la Società Sportiva Dilettantistica Sporting Club Totti).

L’impero immobiliare dovrebbe essere controllato dalla NumberTen e dalla Vetulonia srl. Discorso diverso invece per le case di proprietà: quella di Sabaudia e di Torrino, riporta Repubblica, dovrebbe restare ai figli, l’attico all’Eur sarebbe già in affitto e a Totti resterebbe la prima storica villa di Casalpalocco.

I comunicati di Totti e Ilary

Prima delle questioni economiche, a sorprendere i fan è la fine di una storia che sembrava destinata a durare per sempre. Nel corso degli ultimi mesi si sono rincorse molte voci, tanto che lo stesso Totti era intervenuto per smentire tutto. Lunedì 11 luglio 2022, invece, i due comunicati separati per annunciare la separazione.

“Dopo 20 anni insieme la mia storia di coppia con Ilary è purtroppo terminata – ha scritto Francesco Totti – Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è più evitabile”. Quindi, ha rivelato che “Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli che sono e saranno sempre la priorità assoluta della mia vita”.

Nel comunicato di Ilary Blasi, invece, la showgirl ha annunciato che “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia”.