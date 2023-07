Torna sui social uno youtuber dei TheBorderline dopo Casal Palocco: i sorrisi con la ragazza e la musica

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Uno degli youtuber dei TheBorderline coinvolto nella tragedia di Casal Palocco è ritornato sui social. Si tratta di Vito Loiacono, noto come “Er Motosega”, che nelle storie del suo profilo Instagram ha postato un video che lo ritrae insieme alla ragazza in riva ad un fiume. Entrambi sembrano felici e si dedicano un “ti amo” in sovrimpressione mentre cantano sulle note di un cantautore indie.

Uno youtuber dei TheBorderline torna sui social

Vito Loiacono è ricomparso sui social per condividere un momento felice con la sua fidanzata.

“Er Motosega” si trovava sulla Lamborghini Urus mentre Matteo Di Pietro era al volante il 14 giugno 2023, quando il piccolo Manuel Proietti è morto travolto dall’auto presa a noleggio dal gruppo di youtuber.

Uno youtuber del gruppo TheBorderline, coinvolto anch’egli nella tragedia di Casal Palocco, Vito Loiacono detto “Er Motosega”, è ricomparso sui social

Vito Loiacono e la ragazza stanno seduti in riva ad un fiume in una località non specificata, si dedicano un “ti amo” e cantano insieme la canzone “Sorriso (Milano Dateo)” del cantautore indie Calcutta.

La tragedia di Casal Palocco

Il 14 giugno 2023 è il giorno della tragedia di Casal Palocco, un fatto di cronaca che ha scosso profondamente l’opinione pubblica.

Un gruppo di youtuber noto come TheBorderline stava viaggiando a bordo di una Lamborghini Urus presa a noleggio per seguire la challenge “50 ore sulla Lamborghini”, quando improvvisamente ha travolto una Smart FourFour occupata da una madre con i due figli minori.

Il piccolo Manuel Proietti, 5 anni, è morto a seguito dell’impatto. Matteo Di Pietro, alla volante del Suv durante l’incidente, si trova agli arresti domiciliari.

Il canale youtube dei TheBorderline è stato chiuso dopo un comunicato lasciato ai ragazzi.

Il ruolo di Vito Loiacono nell’incidente

Secondo la ricostruzione degli inquirenti e il materiale audiovisivo registrato dagli altri ragazzi, Vito Loiacono non si trovava alla guida del Suv durante l’impatto.

Dettaglio, questo, precisato dallo stesso “Er Motosega” sui social qualche giorno dopo: “Salve, il trauma che sto provando è indescrivibile, ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima“.

Come ricostruisce ‘Corriere della sera’, poco prima dell’incidente Loiacono stava filmando l’impresa a bordo del suv e aveva detto: “Dove credi di andare te con questa Smart? La macchina tua costa 300 euro al supermercato”.