Tony Colombo ai domiciliari, lascia il carcere come Tina Rispoli: di cos'è accusato il cantante neomelodico

Scarcerato Tony Colombo, ma per lui non è ancora finita: il cantante neomelodico lascia il carcere per essere trasferito agli arresti domiciliari a Gaeta, come disposto dai giudici del Tribunale di sorveglianza che hanno accolto l’istanza della difesa. È attesa per il 7 marzo la sentenza nell’ambito del processo che lo vede imputato insieme alla moglie Tina Rispoli.

Di cosa è accusato Tony Colombo

L’autorità giudiziaria ha ritenuto che siano venuti meno i i presupposti per il carcere, sia per Tony Colombo che per la moglie Tina Rispoli la quale, dallo scorso 20 gennaio, ha ottenuto i domiciliari nel Comune di Minturno in provincia di Latina.

I coniugi vennero arrestati a ottobre 2023 con Vincenzo Di Lauro, figlio del capoclan Paolo Di Lauro. I carabinieri del Ros stavano indagando su un una serie di business gestiti dal clan del quartiere di Secondigliano.

Tina Rispoli e Tony Colombo

Colombo e Rispoli sono accusati di concorso esterno in associazione mafiosa e associazione a delinquere finalizzata al traffico di sigarette di contrabbando.

Nell’ambito di una indagine coordinata dai sostituti procuratori Maurizio De Marco e Lucio Giugliano in merito alle attività del clan di Secondigliano, il Ros di Napoli notificò misure cautelari a un totale di 27 persone.

I due sono sotto processo con rito abbreviato e per loro il pm ha chiesto nove anni di reclusione.

“Soddisfazione per la conclusione di una lunga e sofferta custodia cautelare in carcere del noto artista”, è stata espressa dai legali Sorge e Cola.

Tony Colombo, palermitano di origine, era già noto a Napoli essendo un apprezzato cantante neomelodico. Tina Rispoli è stata la moglie del boss Gaetano Marino, detto moncherino per via della mutilazione a entrambe le mani.

Chi è l’ex marito di Tina Rispoli

Marino venne ammazzato il 23 agosto 2012 sul lungomare di Terracina. Insieme al fratello, Gaetano Marino fu a capo di quegli Scissionisti che dichiararono guerra alle attività di Paolo Di Lauro, scatenando una sanguinosa faida di camorra.

La notorietà nazionale

Tony Colombo e Tina Rispoli hanno conquistato l’attenzione dei media per il loro sfarzoso matrimonio a Secondigliano nel marzo del 2019, con tanto di carrozza, corteo e giocolieri.

Ma di loro si è parlato anche per le numerose partecipazioni televisive, in particolare a Non è l’Arena di Massimo Giletti su La7.