Thalita Do Valle, morta l'ex modella brasiliana andata in Ucraina a combattere contro i russi

Dall’altra parte del mondo aveva deciso di fare sua la causa ucraina e andare a combattere a fianco dell’esercito di Kiev. L’ex modella Thalita Do Valle è rimasta uccisa insieme a un connazionale nella regione di Kharkiv durante un bombardamento dell’artiglieria russa. La brasiliana 39enne era arrivata da tre settimane in Ucraina da dove raccontava la sua esperienza tramite il suo canale Youtube.

La morte di Thalita Do Valle

La morte è stata confermata dal fratello, Theo Rodrigo Vieira, che a nome della famiglia ha diffuso i dettagli della notizia due giorni dopo l’uccisione della sorella.

Thalita è deceduta per asfissia dopo essere rimasta intrappolata dentro un bunker in fiamme. Con lei ha perso la vita anche il combattente volontario connazionale Douglas Burigo, di 40 anni, per cercare di raggiungerla. Secondo quanto riportato dai parenti, il rifugio dove si erano messi a riparo i due è crollato sotto le bombe.

“Ci sono stati attacchi russi e il battaglione è stato diviso. Thalita si è rifugiata nel bunker, è morta il 30 giugno per asfissia, non è stata colpita da schegge” ha comunicato il fratello dell’ex modella, aggiungendo che Thalita era impiegata in Ucraina sia come cecchino responsabile di fornire copertura alle forze armate di Kiev, che come soccorritrice.

A former model turned elite sniper from Brazil has been killed by Russian forces in Ukraine.

Thalita do Valle, 39, died on June 30 in a Russian missile strike on the city of Kharkiv, in northeastern Ukraine.#Ukraine #UkraineWar #UkraineRussianWar #Brazil pic.twitter.com/vD6l0KmPmP

— Brandi Worlds News (@BrandiSaari) July 6, 2022

L’esperienza in Kurdistan

L’ex modella Thalita Do Valle non era una principiante dei combattimenti. La 39enne aveva ricevuto l’addestramento alle armi dai combattenti curdi ai quali si era unita nel Kurdistan iracheno nella guerra contro lo Stato islamico.

Durante il periodo trascorso tra le file dei Peshmerga, era diventata una tiratrice scelta e aveva documentato tramite video la sua esperienza sui suoi profili YouTube e Tik Tok, raccogliendo sui social un ampio seguito.

Chi era Thalita Do Valle

Dopo aver iniziato in gioventù la carriera di attrice e modella, Thalita ha lasciato passerelle e set fotografici per prendere la laurea in Giursprudenza e prendere parte a numerosi salvataggi di animali prestando servizio da volontaria in varie ONG, fino a decidere di arruolarsi a fianco dei curdi nella guerra contro l’Isis.