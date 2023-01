Terremoto in Indonesia, sisma di magnitudo 7.6 al largo della costa: allarme maremoto revocato

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.6 è stata registrata al largo delle coste dell’Indonesia, intorno alle 17.47 ora italiana. Secondo quanto reso noto dall’Istituto geofisico statunitense USGS, l’epicentro del sisma è stato localizzato a 427 chilometri a sud dell’isola indonesiana di Ambon, a una profondità di 95 chilometri. In seguito all’evento le autorità dello Stato-arcipelago hanno diramato un allarme tsunami, salvo poi revocare l’allerta dopo poche ore. Non si hanno ancora notizie ufficiali di eventuali vittime o dispersi.

La scossa

Il sisma è stato registrato dai sismografi dai principali istituti di geofisica nel mondo. Il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC) ha segnalato il terremoto nell’area delle isole di Tanimbar.

L’Agenzia indonesiana per la meteorologia, la climatologia e la geofisica (Bmkg) ha segnalato inoltre alcune scosse di assestamento di magnitudo 5.5. L’allarme per un potenziale tsunami è stato diramato per la provincia di Maluku e la vicina provincia di Sulawesi, ma successivamente revocato.

I precedenti

Quello registrato oggi è l’ennesimo evento sismico avvenuto in Indonesia, arcipelago noto per essere soggetto a frequenti terremoti a causa della sua posizione sul cosiddetto “Anello di fuoco”, zona dell’Oceano Pacifico altamente instabile in quanto punto di scontro delle placche tettoniche.

L’ultimo sisma di grave entità si è verificato lo scorso 21 novembre, quando una scossa di magnitudo 5.6 ha colpito sull’isola principale di Giava che, secondo il bilancio definitivo, ha provocato la morte di 602 persone.

Il disastro di più largo impatto porta però la data del 26 dicembre del 2004 al largo dell’isola indonesiana di Sumatra, dove un terremoto di magnitudo 9.1 ha generato uno tsunami nell’Oceano Indiano che ha ucciso più di 230mila persone in Sri Lanka, India e Thailandia.

Fonte foto: ANSA Un’immagine della devastazione provocata dal sisma che ha colpito l’Isola di Java in Indonesia lo scorso 21 novembre

La scossa in Albania

Nella stessa giornata di oggi un altro terremoto stato registrato a latitudini più vicine all’Italia. Una scossa di magnitudo 3.7, è stata infatti avvertita sulla costa meridionale dell’Albania, di fronte alla Puglia, poco prima delle 4 del mattino di lunedì 9 gennaio. Secondo le rilevazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma sarebbe avvenuto nella zona di Orikum, una frazione di Valona, a una profondità di 7 chilometri.

Non si sarebbero segnalati danni a persone o cose.