Terremoto in Indonesia, forte scossa vicino a Giacarta: oltre 160 morti e 700 feriti, la situazione

La terra è tornata a tremare nel sud-est asiatico: una forte scossa di terremoto ha causato danni e vittime in Indonesia, nei pressi della capitale Giacarta. Al terremoto non ha fatto seguito un’allerta tsunami. In epoca recente si sono verificate altri sismi nella regione.

Terremoto magnitudo 5.6 in Indonesia

Stando a quanto riferisce la Bmkg, l’Agenzia indonesiana per il clima e la geofisica, la scossa di terremoto ha fatto registrare una magnitudo di 5.6 e si è verificato sulla terraferma.

L’epicentro è stato rilevato sull’isola di Giava, la principale dell’arcipelago indonesiano, vicino alla città di Cianjur, a circa 75 chilometri dalla capitale Giacarta. In città il terremoto è stato avvertito distintamente: gli edifici hanno tremato per alcuni secondi e la gente si è riversata in strada.

Persone in strada in un quartiere di Giacarta, dopo il terremoto di oggi 21 novembre 2022

Ad avere la peggio sarebbe stata proprio Cianjur: la Reuters riferisce di video locali che mostrano il crollo di interi edifici, ridotti in cenere dalla scossa di terremoto.

Morti e feriti per la scossa di Cianjur

Il bilancio parziale dei morti e dei feriti è particolarmente drammatico. L’emittente locale MetroTV riferisce che al momento le vittime sarebbero almeno 160, centinaia i feriti, almeno 700. Numerosi anche gli sfollati, si apprende.

Un avvocato, Mayadita Waluyo, ha raccontato così all’agenzia AFP il terremoto avvertito a Giacarta: “Stavo lavorando quando il pavimento ha iniziato a tremare. Sentivo chiaramente tremare. Ho provato a non fare nulla per elaborare quello che stava succedendo, ma è diventato ancora più forte ed è durato per un po’ di tempo”.

Alla Reuters, un impiegato ha specificato: “Siamo abituati ai terremoti a Giacarta, ma le persone erano molto nervose sul momento e siamo andati in panico anche noi”.

I terremoti in Indonesia

L’Indonesia come specificato non è nuova a eventi sismici, perché si trova nel cosiddetto anello del fuoco – area del Pacifico con intensa attività tettonica. A febbraio 2022 una scossa di 6.2 nell’isola di Sumatra ha provocato 19 morti e 425 feriti.

Il 14 gennaio 2021, invece, un terremoto magnitudo 6.2 a Sulawesi è costato la vita a 105 persone e il ferimento di 3.369 altre persone. Ben peggiore il bilancio del sisma e conseguente tsunami del 28 settembre 2018: 4.340 morti e 10.679 feriti, sempre a Sulawesi.

Il peggior evento verificatosi in epoca recente in Indonesia è però quello del 26 dicembre 2004: una scossa 9.1-9.3 ha colpito l’isola di Sumatra e l’arcipelago di Andaman, provocando 227.898 morti. Si è trattato del quinto terremoto più forte e devastante mai registrato.