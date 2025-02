Terremoto a Scandale vicino a Crotone di magnitudo 3.7, diverse scosse: sciame sismico in Calabria

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Terremoto a Scandale, in provincia di Crotone, di magnitudo 3.7, martedì 18 febbraio alle ore 14:11. Prima e dopo, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) aveva registrato altre scosse, sempre di magnitudo simile. Non si registrerebbero danni a persone o cose: sciame sismico in Calabria.

Scosse di terremoto a Scandale vicino Crotone

La scossa di terremoto più forte è stata registrata dall’Ingv alle ore 14:11 a Scandale, in provincia di Crotone.

Sisma rilevato a una profondità di circa 32 chilometri.

Fonte foto: 123RF

Le altre scosse a Scandale e dintorni

Prima e dopo la scossa di magnitudo 3.7, l’Ingv ne ha registrate altre:

ore 13:40, magnitudo 3.5 (epicentro Scandale, profondità 23 km)

ore 14:05, magnitudo 3.4 (epicentro Santa Severina, profondità 23 km)

ore 14:29, magnitudo 3.5 (epicentro Scandale, profondità 25 km)

ore 15:16, magnitudo 3.1 (epicentro Scandale, profondità 27 km)

ore 15:20, magnitudo 3.1 (epicentro Cutro, profondità 30 km)

ore 15:21, magnitudo 2.3 (epicentro Cutro, profondità 33 km)

ore 15:22, magnitudo 3.0 (epicentro San Mauro Marchesato, profondità 29 km)

ore 16:25, magnitudo 3.5 (epicentro San Mauro Marchesato, profondità 24 km)

ore 16:30, magnitudo 2.3 (epicentro Cutro, profondità 4 km)

Le testimonianze suoi social

Al momento non si registrerebbero danni a persone o cose, ma sono diverse le testimonianze dei residenti sui social: “Le sto sentendo tutte“, scrive una utente.

Le fa eco un’altra, che afferma di averle sentite “anche a Catanzaro“.

Cos’è uno sciame sismico

Lo sciame sismico è una serie di terremoti che avvengono in un’area circoscritta, in un breve periodo di tempo e con magnitudo simili.

Una delle aree italiane più note è quella dei Campi Flegrei.

Comunque non è la prima volta che si registra uno sciame sismico a Crotone.