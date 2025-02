Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei vicino Napoli: magnitudo 3.1, prosegue lo sciame sismico

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Prosegue lo sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei: ci sono state diverse nuove scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 3.1. Una notte per nulla tranquilla per i residenti nell’area di Napoli, con molte persone che hanno preferito dormire in auto. Vanno avanti intanto in tutto il territorio le verifiche dopo la scossa di magnitudo 3.9 di domenica 16 febbraio.

Terremoto di magnitudo 3.1 ai Campi Flegrei

Nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 febbraio ci sono state nuove scosse di terremoto nell’area dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli.

La più forte, di magnitudo 3.1, è stata avvenuta alle 3.22 della notte a una profondità di 2 chilometri.

Fonte foto: ANSA Un campo da basket sul lungomare di Pozzuoli trasformato in parcheggio per chi non vuole dormire a casa

Stando ai dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l’epicentro del sisma è stato localizzato a 5 km da Pozzuoli.

Prosegue lo sciame sismico

Prosegue lo sciame sismico che va avanti da giorni nell’area di Napoli. Sono ben 8 le scosse di magnitudo superiore a 2 che sono state registrate tra il pomeriggio di lunedì 17 e le prime ore di martedì 18 febbraio.

Una serie partita con un terremoto di magnitudo 2.7 registrato alle 17.57 e proseguita con numerose altre scosse in serata.

E poi nella notte, con quattro scosse tra l’una e le quattro del mattino:

ore 17.57: magnitudo 2.7

ore 18.15: magnitudo 2.6

ore 18.55: magnitudo 2.6

ore 21.23: magnitudo 2.8

ore 01.06: magnitudo 2.4

ore 01.28: magnitudo 2.0

ore 3.22: magnitudo 3.1

ore 3.22: magnitudo 2.2

Paura del terremoto, in molti dormono in auto

Una sequenza che ha terrorizzato tutta la popolazione dell’area napoletana, che ha avvertito nettamente la scossa più forte di magnitudo 3.1.

Da Pozzuoli fino a Napoli, molte persone hanno trascorso la notte fuori di casa per paura del terremoto, soprattutto dopo la violenta scossa di magnitudo 3.9 di domenica 16 febbraio.

Chi in auto chi nei centri di prima accoglienza allestiti dalle varie amministrazioni comunali.

Intanto vanno avanti le verifiche di vigili del fuoco e tecnici comunali per rilevare eventuali danni a strutture ed edifici.

Nella giornata di lunedì, come riporta il Mattino, in seguito a verifiche a Napoli è stata stabilita la chiusura della scuola Michelangelo di via Ilioneo.