Continua lo sciame sismico a Crotone, dopo le due forti scosse una serie di terremoti minori: la situazione

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nella giornata di ieri, la provincia di Crotone ha tremato. Dopo la segnalazione di due forti terremoti, si sono manifestate una serie di scosse più lievi. Lo sciame è proseguito anche nella giornata di martedì 13 agosto. Anche in questo, dopo una prima scossa più forte (in Croazia), le altre segnalate non hanno mai superato 2.2 di magnitudo.

Trema ancora la Calabria

L’intensa attività di lunedì 12 agosto è proseguita nella giornata di martedì. Le scosse sono state numerose, anche se meno forti.

Come nel caso precedente segnalato, anche nella giornata del 13 agosto scosse di lieve entità e una scossa più violenta (in Croazia da 3.9 di magnitudo) si sono intervallate.

Fonte foto: INGV Lista scosse in provincia di Crotone

Si segnalano almeno 7 scosse, a partire dalla notte tra il 12 e il 13 agosto e fino al primo pomeriggio intorno alle 14:00. La Calabria continua così a essere scossa ed è impossibile dire, ma si può supporre, che anche domani la scia proseguirà a smuovere la terra.

Dove si sono verificate le scosse

Da quello che si apprende dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, le 7 scosse si sono verificate a:

Umbriatico (provincia di Crotone) alle 01:10:10;

Cirò (provincia di Crotone) alle 06:50:48;

Carfizzi (provincia di Crotone) alle 08:27:16;

Umbriatico (provincia di Crotone) alle 09:53:46;

Cirò (provincia di Crotone) alle 10:17:49;

Carfizzi (provincia di Crotone) alle 12:40:33;

Melissa (provincia di Crotone) alle 14:01:14.

La lista del magnitudo non presenta per fortuna delle sorprese impreviste. Le scosse sono tutte entro 2.2 di magnitudo. Il caso di Melissa segna la cifra più bassa, insieme a Cirò (2.0 di magnitudo), mentre Umbriatico e Carfizzi hanno le punte più alte (2.02 di magnitudo).

Rischio terremoto in superficie?

La scia di scosse in provincia di Crotone è iniziata il 1° agosto, quando un sisma di magnitudo 5 aveva colpito la Calabria. L’epicentro era stato localizzato a Pietrapaola.

La profondità della scossa aveva impedito ai danni di materializzarsi in superficie, ma non di far scattare una serie di scosse.

Queste sono più o meno profonde, anche più dei 20km di quella di Pietrapaola. Per esempio la scossa a Umbriatico è profonda 26 km, mentre quella di Cirò ben 28 km.