Non mancano le tensioni tra i leader al G7 in Puglia. La prima giornata del summit ospitato al Borgo Enazia Hotel di Savelletri (Brindisi) si è concluso tra le polemiche per la cancellazione del paragrafo dedicato all’aborto nella dichiarazione finale del summit. Più in generale, sono emersi evidenti attriti tra il presidente francese Emmanuel Macron e la premier italiana Giorgia Meloni. C’entrano, ovviamente, gli equilibri politici e la leadership a livello europeo.

Lo scontro tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni sul tema dell’aborto

Alla base del presunto incidente diplomatico al G7 ci sarebbe la decisione del Governo italiano di rimuovere il riferimento all’importanza di garantire “un accesso effettivo e sicuro all’aborto” nella bozza finale del documento che dovrà essere sottoscritto dai leader.

Il passaggio, inserito nel corso del precedente G7 di Hiroshima, era stato oggetto di richieste di rafforzamento da parte di Germania e Francia. Alla vigilia del nuovo incontro in Puglia, tuttavia, l’esecutivo di Giorgia Meloni avrebbe eliminato il punto all’ordine del giorno.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni parla con Ajay Banga, Presidente della Banca Mondiale, durante il vertice del G7 a Borgo Egnazia

A ridestare la polemica è stato lo stesso Macron, che rispondendo alla stampa ha espresso il proprio disappunto in merito alla vicenda:

"Mi dispiace non ci sia, conoscete la posizione della Francia che ha inserito il diritto all'aborto nella Costituzione. Non è la stessa sensibilità che c'è nel vostro Paese. La Francia condivide una visione di uguaglianza tra uomo e donna, non è una visione condivisa da tutto lo spettro politico. Mi dispiace ma lo rispetto perché è stata la scelta sovrana del vostro popolo".

Non è mancata la replica, più o meno velata, della leader di Fratelli d’Italia:

“Non c’è alcuna ragione di polemizzare su temi che già da tempo ci trovano d’accordo. E credo sia profondamente sbagliato, in tempi difficili come questi, fare campagna elettorale utilizzando un forum prezioso come il G7“.

La lettura in chiave europea

Inevitabile, spiega Ansa, non leggere quanto accaduto in Puglia in un’ottica politica europea.

Macron arriva da una batosta elettorale alle urne dell’8 e 9 giugno e ha sciolto l’Assemblea nazionale, convocando elezioni anticipate nel Paese.

Alla vigilia del summit italiano, inoltre, Il capo di Stato francese ha ricevuto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, figura chiave nel prossimo risiko per il vertice politico dei Ventisette.

“Gli equilibri politici” in Europa “sono cambiati relativamente poco“, ha risposto ai cronisti che gli domandavano se Meloni fosse più forte dopo le ultime elezioni.

Il possibile stravolgimento degli equilibri

Le tensioni tra i due anticipano i negoziati per i ruoli apicali della Commissione e del Consiglio Ue. Il primo appuntamento informale è previsto per lunedì 17 giugno a Bruxelles.

La presidente del Consiglio italiana è in attesa delle elezioni legislative in Francia, che si terranno il prossimo 30 giugno.

La speranza è che, dopo il successo alle urne europee, la destra di Marine Le Pen possa puntare a governare il Paese transalpino.

Ciò confermerebbe un definitivo stravolgimento degli asset politici a livello continentale, così come rivendicato a più riprese dalle parti conservatrici.