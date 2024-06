Marine Le Pen stravince in Francia, l’estrema destra batte Macron di oltre 15 punti: i dati exit poll

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

In Francia i seggi hanno chiuso alle 20 e i primi exit poll iniziano a essere pubblicati. Secondo quanto si apprende dai principali quotidiani francesi, il partito di estrema destra di Marine Le Pen e Jordan Bardella, il Rassemblement National (RN), è in vantaggio rispetto al partito dell’attuale presidente di Emmanuel Macron. Un risultato storico, se confermato.

Verso la vittoria di Marine Le Pen

Le elezioni Europee in Francia hanno visto un risultato sorprendente: secondo gli exit poll (risposte chieste a un campione di elettori) la vittoria schiacciante del Rassemblement National di Marine Le Pen.

Fonte foto: ANSA Exit poll dei risultati delle elezioni Europee in Francia

Secondo le stime di diversi exit poll, il Rassemblement National ha ottenuto risultati significativamente superiori rispetto alla concorrenza, attestandosi intorno al 32% dei voti e oltre. Tale risultato rappresenta un successo storico, mai ottenuto, staccando di oltre 15 punti il partito del presidente Emmanuel Macron.

Le reazioni politiche

Il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, ha accolto il risultato non ufficiale con soddisfazione e ha dichiarato l’intenzione del suo partito di cambiare l’orientamento dell’Unione europea.

Al contrario, il presidente Macron ha previsto un discorso ai francesi per commentare i risultati delle elezioni Europee. Per l’attuale presidente l’elezioni Europee sono state un importante palco. Infatti Il partito di Macron, Renaissance, è stato relegato al secondo posto con circa il 15% dei voti, mentre la lista di Raphaël Glucksmann, che unisce il Partito Socialista e Place Publique, ha ottenuto circa il 14%.

Cosa dicono i risultati?

L’aumento del sostegno per il Rassemblement National e il calo dei consensi per La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, indicano un mutamento significativo nell’orientamento politico degli elettori francesi. Questi risultati potrebbero avere conseguenze importanti per il futuro politico del paese e per la dinamica dell’Unione europea nel suo complesso.

La France Insoumise (FI) avrebbe infatti preso l’8,3 per cento, mentre il partito di orientamento liberale di Nicolas Sarkozy avrebbe preso il 7 per cento dei voti. Si attendono i risultati finali per ulteriori analisi del vento che tira.