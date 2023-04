Stupro in stazione a Milano, denunciati altri due casi di violenze sessuali: allarme sicurezza, cos'è successo

Dopo lo stupro avvenuto nella notte di venerdì 28 aprile, nella stazione centrale di Milano, dove una ragazza è stata violentata all’interno di un ascensore, emergono altri due casi di violenze sessuali.

Denunciati altri due casi di stupro

Secondo quanto riferito dall’Adnkronos, dopo lo stupro del 28 aprile, si registrano altri due casi: nel primo, la vittima è una 57enne, con problemi di deambulazione a una gamba e che dorme spesso per strada, mentre il secondo episodio invece ha come sfondo un hotel del centro.

Il primo episodio risale a venerdì scorso quando la 57enne, disabile, viene agganciata a due passi dalla stazione Centrale da un altro clochard: nonostante i rifiuti della donna, la donna sarebbe stata violentata più volte, secondo quanto accertato dagli esami medici successivi.

Il secondo episodio riguarda invece un hotel del centro: una donna, che era in compagnia di un uomo, si sarebbe sentita male nella stanza e lui ne avrebbe approfittato prima che lei riuscisse a scappare. Sul caso indaga la pm Rosaria Stagnaro.

L’aggressore inchiodato da un video: l’uomo resta in carcere

Come riporta l’Ansa, Fadil Monir, il 27enne marocchino senza fissa dimora, fermato giovedì con l’accusa di aver violentato una donna di 36 anni in un ascensore della stazione Centrale di Milano il 28 aprile, resta in carcere.

Il video delle telecamere dello stesso ascensore, acquisito dagli agenti della Polfer “restituisce un contesto di totale sopraffazione di una donna indifesa, che l’indagato costringe, con impietosa ostinazione, a subire atti sessuali”. Il gip Patrizia Nobile ha convalidato il fermo del 27enne straniero.

Fonte foto: ANSA L’interno della stazione centrale di Milano

La donna di 36 anni violentata nei pressi della stazione centrale di Milano, ha raccontato l’accaduto alla polizia. Dai verbali emerge un racconto drammatico, con la vittima preda dello stupratore, poi arrestato.

Il commento di Sala e la visita di Piantedosi

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha annunciato che aumenteranno telecamere e controlli nei punti più pericolosi della metropoli.

È attesa in città la visita del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che sarà nel capoluogo il 10 maggio.

L’occasione è quella del comitato provinciale per la sicurezza, che servirà a fare il punto della situazione e ad accertare le necessità di Milano dal punto di vista della criminalità.

Rispetto allo stupro del 28 aprile, secondo l’assessora alla Cultura della Regione Lombardia, Francesca Caruso, “da donna, prima ancora che da avvocato e da rappresentante delle Istituzioni, ritengo fondamentale evidenziare come questo crimine sia orribile e inaccettabile“.

Tra le numerose problematiche riguardanti la sicurezza, ha sottolineato, “quella del contrasto alla violenza sulle donne deve essere sempre la priorità”.