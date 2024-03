Studenti occupano il rettorato della Sapienza a Roma, la protesta: "Stop agli accordi con Israele"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nella serata di lunedì 25 marzo un gruppo di studenti ha occupato il rettorato dell’università La Sapienza di Roma. I collettivi chiedono lo stop alla partecipazione al bando del ministero degli Esteri e agli accordi con le università di Israele, accusato dagli studenti per “il genocidio a Gaza“.

Gli studenti del collettivo Cambiare Rotta hanno occupato lunedì sera il rettorato dell’università La Sapienza di Roma.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, sono circa una sessantina gli studenti presenti all’interno del rettorato, nell’atrio dell’aula magna dell’ateneo.

L’azione di protesta, che segue quella analoga andata in scena all’Università di Torino, è stata decisa in vista del Senato accademico di domani, martedì 26 marzo.

Le richieste degli studenti

Gli studenti chiedono lo stop alla partecipazione al bando del ministero degli Esteri per la cooperazione scientifica e agli accordi con le università israeliane, come forma di boicottaggio contro Israele per la guerra a Gaza.

“La rettrice e la governance di ateneo finora hanno rifiutato di ascoltarci, ora il Senato Accademico di domani dovrà discutere le nostre rivendicazioni e mettere fine alla complicità con Israele”, affermano gli studenti del collettivo Cambiare Rotta su Instagram.

Manifestazione pro Palestina degli studenti alla Sapienza, 5 marzo 2024

“Il rifiuto dell’università di Torino di partecipare al bando Maeci e l’annuncio delle dimissioni del rettore dell’Università di Bari dal suo incarico in Med-Or, fondazione di Leonardo Spa, mostrano – continuano – che il boicottaggio accademico sta dando i suoi frutti e che si può porre fine alla criminale complicità del nostro sistema formativo con la barbarie del genocidio in Palestina e delle guerre”.

Israele, le proteste nelle università

Appena venerdì scorso la ministra dell’Università Anna Maria Bernini aveva incontrato la Conferenza dei rettori dopo le proteste contro Israele che hanno infiammato nelle ultime settimane le università italiane.

Dopo le violenze di Pisa, mercoledì scorso a Bologna ci sono stati scontri tra forze dell’ordine e studenti durante un corteo pro Palestina dei collettivi studenteschi.

Alla Sapienza c’era stato l’episodio della contestazione di David Parenzo, seguita poi da quella toccata a Napoli dal direttore de La Repubblica Maurizio Molinari.