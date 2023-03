Stefano Tacconi dimesso dall'ospedale di Alessandria dopo un anno: come sta l'ex calciatore secondo i medici

Stefano Tacconi sta meglio e lascia l’ospedale di Alessandria dove è ricoverato da quasi un anno. Proseguirà le cure vicino casa, in un ospedale della Lombardia. Lo scorso aprile il campione è stato colpito da aneurisma e per mesi si è sottoposto a riabilitazione presso un centro specializzato piemontese.

La notizia del ‘trasloco’ è stata data sui social da Andrea Tacconi, figlio del portierone nazionale:

“È stato un lungo percorso ad Alessandria, dove hanno salvato la vita a papà, da oggi questo percorso continuerà in Lombardia ma non dimenticheremo mai tutto quello che hanno fatto per mio padre e il supporto che hanno dato anche a noi. La strada è ancora lunga ma come ho sempre fatto vi terrò informati”, scrive su Facebook Andrea Tacconi.

Andrea Tacconi e il racconto della malattia del padre

Andrea Tacconi ha sempre tenuto i fan aggiornati sulle condizioni del padre, trasferito al centro riabilitativo Borsalino di Alessandria dopo il primo ricovero ad Asti: Andrea Tacconi ha raccontato i primi movimenti di occhi e arti del papà, i primi passi incerti e il ritorno a camminare.

Come sta Stefano Tacconi oggi

“All’arrivo nella struttura Tacconi respirava tramite tracheostomia e con il supporto ventilatorio, oltre a essere nutrito e idratato in maniera enterale. Ora mangia di tutto in modo autonomo”, si legge in un comunicato stampa.

E Stefano Tacconi oggi firma anche autografi, come dimostra una foto pubblicata da Andrea e che immortala il papà intento ad autografare le copie del libro intitolato ‘Junic’ che racconta la sua storia sportiva, professionale e umana.

Oggi arriva la notizia che tutti i fan attendevano: il campione sta sensibilmente meglio e può finalmente essere trasferito.

Un comunicato stampa riporta le attuali condizioni di Tacconi: “Il percorso di Stefano Tacconi è stato sorprendente, con un progressivo miglioramento dal punto di vista motorio, respiratorio, cognitivo, grazie alla collaborazione di tutto il team”, spiega Luca Perrero, direttore del reparto di Neuroriabilitazione.

“Sicuramente, tenacia, impegno, umore, notevole prestanza fisica hanno facilitato il recupero che, in questi mesi, ha visto un lavoro costante su tutti i piani, utilizzando le palestre e i laboratori della struttura, dove ha espresso capacità e interessi, come quello per la cucina, presenti nella sua vita quotidiana precedente all’episodio traumatico”, aggiunge Luca Perrero.