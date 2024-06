SONDAGGIO - Giuseppe Conte in discussione dopo il flop del M5S alle elezioni Europee: dovrebbe dimettersi?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sabato 8 e domenica 9 giugno si sono tenute le elezioni Europee 2024, con l’Italia che ha eletto i suoi 76 eurodeputati. L’esito del voto, però, non è stato lo stesso per tutti i partiti: oltre a Renzi e Calenda, l’altro grande sconfitto è sembrato il M5S di Giuseppe Conte.

Il flop alle urne ha sollevato un vespaio, internamente ma non solo: se l’ex premier ha alzato i toni con la base, scaricando anche le responsabilità del crollo sui candidati, il garante Beppe Grillo sembrerebbe spingere per sostituire Conte con una donna.

Più secco il commento di Davide Casaleggio, figlio del fondatore Gianroberto, che ha esplicitamente chiesto al leader del M5S di rassegnare le proprie dimissioni.

Marco Travaglio, nella sua analisi post voto a Otto e Mezzo, ha detto che “prima o poi il M5S morirà“.

Anche Luigi Di Maio, ex capo politico del partito, ha ironizzato sul “capolavoro” elettorale di Giuseppe Conte.

Insomma, in tanti chiedono le dimissioni per provare a dare una scossa al M5S: voi che ne pensate? Dite la vostra partecipando al sondaggio (il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta).

