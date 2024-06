Marco Travaglio e la previsione sul M5S e Giuseppe Conte: "Prima o poi morirà", poi cita Beppe Grillo

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Prima o poi morirà. Sentenza di Marco Travaglio sul M5S, in un’analisi dopo la sconfitta elettorale alle Europee. Il giornalista sintetizza il momento del Movimento 5 Stelle e di Giuseppe Conte citando anche il suo fondatore Beppe Grillo.

Travaglio sul M5S e Giuseppe Conte

Durante la trasmissione di La7 Otto e Mezzo, Marco Travaglio ha analizzato la sconfitta elettorale del Movimento 5 Stelle alle Elezioni europee. Il partito si è fermato al 9,99%, rimanendo sotto la soglia psicologica del 10% e prendendo metà dei voti del Partito democratico.

“Il Movimento 5 Stelle in questo momento deve decidere se vuole vivere o morire. Abbiamo parlato spesso della morte dei 5 Stelle ma prima o poi succederà” ha esordito il giornalista alla domanda della conduttrice Lilli Gruber.

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle

“Grillo lo aveva definito un movimento biodegradabile ai tempi. Non lo do per morto. Devono decidere loro sulla base delle loro analisi se è venuto il momento di sciogliersi, di un fine vita come si dice adesso, oppure se hanno speranze per il futuro” ha poi continuato Travaglio.

Le ragioni della sconfitta secondo Marco Travaglio

Travaglio ha poi analizzato le ragioni della sconfitta del Movimento 5 Stelle alle europee, andando a toccare soprattutto motivazioni tecniche più che di contenuto dell’offerta politica, dall’astensionismo alle regole interne.

“Certamente non li ha aiutati l’astensionismo come le regole troppo rigide che li costringono continuamente a presentare liste di sconosciuti” dichiara Travaglio, citando la norma dei due mandati che impedisce a chi ha già servito per due legislature consecutive con i 5 Stelle di ricandidarsi.

“Un’altra regola, che pur io difendo, ha impedito a Conte di candidarsi. Se così non fosse stato avrebbe sicuramente avuto un effetto sul voto, forse maggiore di quello che ha avuto Meloni” ha poi proseguito.

Il futuro del Movimento 5 Stelle

Per quanto riguarda il futuro del Movimento 5 Stelle, Travaglio ribadisce il suo scetticismo nei confronti dell’alleanza con il Partito democratico, ragione della perdita di voti recente dei 5 Stelle secondo l’opinione del giornalista.

“In questo momento il Movimento si identifica molto in Conte. Perché il Movimento 5 Stelle era morto, lo aveva suicidato Grillo con il governo Draghi. L’unica volta in cui Conte si è candidato, nel 2022, ha ottenuto un discreto risultato” ha commentato Travaglio sul ruolo di Conte.

“Adesso devono decidere se esistere, se il leader è Conte ammesso che abbia voglia di continuare a fare così tanti sforzi per raccogliere così pochi risultati, se sarà un altro. Se devono cambiare le regole e quali. Sarà una grossa riflessione interna, non credo che faranno finta di niente. Più si avvicinano alla Schlein più perdono voti“.