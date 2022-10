SONDAGGIO - Giorgia Meloni vuole le centrali nucleari in Italia. Sei favorevole o contrario?

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

“Siamo favorevoli alla sperimentazione del nucleare di nuova generazione per far fronte alla crisi energetica”. Lo ha dichiarato Gilberto Pichetto, il nuovo ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica nel corso del Forum Automotive di Milano.

L’intenzione del governo Meloni sembra dunque quella di costruire nuove centrali atomiche. Saresti favorevole al ritorno di questa tecnologia per produrre elettricità?

Perché il governo Meloni vuole il ritorno delle centrali nucleari

La decisione del nuovo Esecutivo di ricorrere alle centrali nucleari, ha sottolineato il ministro dell’Ambiente, è volta al superamento della dipendenza energetica dalla Russia e dagli altri Paesi.

Il governo Meloni, ha assicurato il nuovo ministro, proseguirà sulla strada tracciata dal precedente esecutivo guidato da Mario Draghi anche nei rapporti con l’Europa.

Storia delle centrali nucleari in in Italia: quando sono state chiuse

L’Italia ha utilizzato l’energia nucleare tra il 1963 e il 1990. In quell’anno tutti i reattori sono stati spenti a causa dell’invecchiamento dei quattro impianti della Penisola o in seguito ai referendum del 1987.

Fonte foto: ANSA Gilberto Pichetto Fratin, nuovo ministro (in quota Forza Italia) dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Tra il 2005 e il 2008 sono state varate nuove disposizioni per agevolare l’installazione di nuove centrali nucleari sul territorio, ma il referendum abrogativo del 2011 le ha annullate.

L’opinione pubblica si è dunque espressa più volte negativamente sul nucleare, anche sulla scia dei disastri di Chernobyl e di Fukushima, entrambi avvenuti proprio a ridosso delle consultazioni referendarie.

Voci pro e contro il nucleare in Italia: il nodo dei rifiuti radioattivi

Da una parte gli ambientalisti continuano a dichiarasi contro il ritorno dell’energia atomica, anche per via dello smaltimento dei rifiuti radioattivi e della possibile ingerenza delle ecomafie.

I sostenitori del nucleare, invece, lo indicano come unica energia pulita attualmente sostenibile, e ai più dubbiosi spiegano che difficilmente la criminalità organizzata riuscirebbe a evadere i rigidi controlli dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica.

Il sondaggio: sei favorevole al ritorno del nucleare in Italia?

Il nostro sondaggio, non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare il voto politico degli italiani, ma ha solo carattere ludico.