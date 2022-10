SONDAGGIO - Giorgia Meloni è la premier giusta per il nuovo Governo?

Le elezioni politiche del 25 settembre hanno visto trionfare la coalizione di centrodestra, con un’affermazione netta soprattutto di Fratelli d’Italia, trainato dalla leadership di Giorgia Meloni. Meno brillanti la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Silvio Berlusconi. Il nuovo Governo si insedierà entro la fine di ottobre e tra pochi giorni Mario Draghi lascerà formalmente la presidenza del Consiglio.

Un recente sondaggio Ipsos, però, ha rilevato che la maggior parte degli intervistati preferirebbe che a ricoprire il ruolo di premier fosse proprio l’ex numero uno della Banca centrale europea, invece della Meloni (qui i dati del sondaggio).

Secondo voi Giorgia Meloni è la premier giusta per il nuovo Governo?

Il nostro sondaggio, come è noto, non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare il voto politico degli italiani. Ogni utente può liberamente cliccare (solo una volta) sulle singole voci del quesito.