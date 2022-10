Sondaggi politici, Mario Draghi o Giorgia Meloni? Quale premier vogliono gli italiani, risultato sorprendente

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Il sondaggio che spiazza tutti. Le elezioni hanno sancito la netta vittoria del centrodestra lo scorso 25 settembre, con una netta affermazione di Giorgia Meloni. Mancano pochi giorni alla nascita del nuovo Governo, che potrebbe avere come premier proprio la leader di Fratelli d’Italia, destinata a prendere il posto dell’uscente Mario Draghi. Ma cosa ne pensano gli italiani di questo avvicendamento? Il sondaggio è sorprendente.

Il sondaggio sul premier che spiazza tutti

La domanda è semplice: quale premier vorrebbero gli italiani?

La questione l’ha posta Ipsos, nella prima settimana di ottobre, ed è stata presentata da Nando Pagnoncelli nella puntata della trasmissione DiMartedì, su La7, il 4 ottobre.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni durante Porta a Porta, trasmissione in onda su Rai 1, condotta da Bruno Vespa. Lo scatto è del 28 settembre 2021

È emerso che tra Giorgia Meloni e Mario Draghi, in questo momento, il 48% degli italiani preferirebbe che alla guida del Paese rimanesse l’attuale premier. La leader di Fratelli d’Italia, invece, troverebbe l’apprezzamento del 31% degli intervistati (il 21% non si esprime).

In un altro ipotetico confronto tra ex premier e futuri premier, la Meloni ‘batterebbe’ però Giuseppe Conte: la prima trova il consenso del 40%, il volto del M5S invece si fermerebbe al 35% (il 25% non si esprime).

La crisi economica

Inoltre, gli ultimi sondaggi politici Ipsos hanno posto agli italiani questa domanda: “Giorgia Meloni è adeguata a gestire la crisi economica, internazionale e militare che stiamo vivendo?”.

In questo caso le opinioni degli intervistati si dividono: il 44% crede che non sia abbastanza adeguata, al contrario del 40% che invece pensa che lo sia. Il 16% non si esprime.

Il sondaggio sulla guerra

Infine, un ultimo sondaggio, questa volta sulla guerra tra Russia e Ucraina.

Il 49% degli intervistati è convinto che si debba continuare a seguire la linea condivisa con Nato e Unione Europea.

Il 32%, invece, sostiene che si dovrebbe cercare una via di negoziato con Vladimir Putin, anche smarcandosi dagli alleati: quest’opinione, nel centrodestra, è maggiormente condivisa tra gli elettori della Lega.

Infine, il 19% non ha un’opinione al riguardo.