SONDAGGIO - Covid, aumentano contagi e ricoveri: saresti favorevole al ritorno dell'obbligo delle mascherine?

I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno raccomandato l’uso delle mascherine negli Stati Uniti dopo la risalita dei contagi dovuti al Covid, anche alla luce della crescita delle polmoniti. In Italia non è stato ripristinato l’obbligo dalle autorità sanitarie, anche se il tema è tornato a essere di attualità dopo l’aumento dei ricoveri.

Ma cosa pensano gli esperti? Per Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), la mascherina “sembra essere diventata un problema nazionale. Se qualcuno la consiglia sembra che chieda alle persone di sottoporsi a chissà quale tortura. Come Simit continuiamo a dire che negli ospedali il personale sanitario e tutte le persone che stanno in ambienti ospedalieri ristretti debbono usarla. Non è una punizione, ma un fatto di assoluta normalità e buonsenso: l’ospedale è pieno di fragilità e servono precauzioni”, ha dichiarato all’Adnkronos.

Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive ospedale policlinico San Martino di Genova, sostiene che dagli studi recenti “l’uso obbligatorio della mascherina come arma di prevenzione non è attualmente supportato da nessuna evidenza scientifica“, pertanto “non ha senso” reintrodurre l’obbligo della mascherina per tutti, basta che la indossino in ospedale “operatori e visitatori”. Ha poi rilanciato che la “strategia unica è mettere in sicurezza anziani e fragili con il vaccino”.

Per Massimo Ciccozzi, professore ordinario di Epidemiologia e statistica sanitaria presso l’Università campus biomedico, “negli Stati Uniti fanno sempre un po’ di allarmismo”, ma “sulle mascherine hanno ragione. Sono l’unico presidio che evita il contagio”.

Claudio Mastroianni, past president Simit, ha dichiarato invece che “non servono gli obblighi” e che la mascherina deve essere sempre usata dalle “persone che hanno sintomi respiratori. Così come vanno sempre usate in ospedale. Vediamo però, purtroppo ancora oggi, troppe persone che accedono nei reparti senza”.

