Simona Ventura "sembra Emilio Fede": un video social scatena haters e bodyshaming, i commenti

Commenti spiacevoli quelli che sono stati rivolti contro Simona Ventura: complice un video diffuso sui social che ha scatenato gli haters la conduttrice è stata paragonata ad Emilio Fede. La Ventura è solo l’ultima delle personalità dello spettacolo italiano finite nel mirino del bodyshaming.

Il video di Simona Ventura che scatena gli haters

La notorietà dei vip, si sa, spesso va di pari passo con il dover sopportare commenti spiacevoli da delatori, meglio noti come haters quando ci sono dimesso i social network e una certa “ilarità” da dietro la testiera. È successo anche a Simona Ventura.

In vacanza assieme al compagno Giovanni Terzi ed alcuni amici sulla riviera romagnola, a Cervia, la conduttrice ha condiviso un video in cui si mostra in spiaggia al tramonto. Nulla di particolare, se non fosse per i commenti che sono iniziati a piovere sotto le immagini, ricondivise da alcune note pagine satiriche.

Simona Ventura è stata criticata per il suo aspetto fisico, per il viso ritenuto più gonfio del solito e per una somiglianza con Emilio Fede e altre personalità del mondo dello spettacolo che poco hanno a che vedere con il suo aspetto.

Il paragone con Emilio Fede e Ridge Forrester

Nel giro di poche ore, sotto la clip sono infatti compare numerose risposte tendenti al maligno: ad andare per la maggiore è un paragone con Emilio Fede, il giornalista ed ex direttore del Tg4. Secondo gli haters, Simona Ventura “si sta trasformando in Emilio Fede”.

Tra i commenti, c’è chi si domanda se non fosse ai domiciliari, chi ritiene che Fede abbia avuto un “tracollo brutto” e via dicendo. Non solo: per altri la Ventura si sta invece trasformando in vari altri personaggi noti: Ridge di Beautiful, Bruno Vespa, Joker e altri paragoni poco lusinghieri.

Un’ondata di bodyshaming particolarmente beffarda, considerando che solo poche settimane fa Simona Ventura aveva abbracciato la cosiddetta body positivity pubblicando una serie di video senza filtri dalla spiaggia.

Gli altri vip italiani colpiti dal bodyshaming

Il caso di Simona Ventura è solo l’ultimo in ordine di tempo. Nel recente periodo ha fatto clamore il botta e risposta tra Vanessa Incontrada e i suoi haters, che l’hanno contestata per l’aspetto fisica: la conduttrice di origini spagnole ha risposto con uno scatto che la ritrae senza veli è sulla cover di ‘Vanity Fair’.

Tra i paladini della body positivity spicca Arisa, che ha da tempo rinunciato ad apparire come i suoi presunti fan vorrebbero e invece mostrarsi senza filtri e come preferisce lei. La cantante Elodie, invece, si era difesa dai commenti inopportuni di Marco Masini sulla sua magrezza replicando: “Non è da stro**i?! Io sono complessata per questa cosa della magrezza”.

Infine, la Zia degli italiani Mara Venier non le ha di certo mandate a dire a chi sosteneva che dovesse tagliarsi i capelli “perché vecchia”: “Una può dire ‘tu come conduttrice non mi piaci. Lo accetto se metti in discussione il mio lavoro. Ma sull’età e sull’aspetto fisico veramente diventa bullismo […] Basta, avete rotto con l’età e il sovrappeso” aveva detto a La Stampa.