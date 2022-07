Silvio Berlusconi scende in campo: "Forza Italia sceglierà il premier", cosa cambia per le elezioni

La campagna elettorale è iniziata solo da pochi giorni, ma i colpi di scena non mancano: poche ore dopo l’annuncio di un accordo tra il Centrodestra, Silvio Berlusconi annuncia la sua discesa in campo e confida quindi che sarà Forza Italia a scegliere il premier. Il gap da colmare, però, è molto ampio.

Silvio Berlusconi scende in campo

Lo ha annunciato l’ex premier e leader di Forza Italia durante l’ospitata a Zona Bianca, su Rete4. Secondo Berlusconi, sarà Forza Italia a indicare il nome del prossimo premier, perché “io scendo in campo anche questa volta”.

Come in passato, Berlusconi ha detto di sentire forte il dovere di farlo e si dimostra estremamente fiducioso nelle possibilità di farcela: “Conto di arrivare al 20%“. Una quota che potrebbe bastargli solo se i voti che gli mancano li “rubasse” a Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia.

Fonte foto: ANSA Il Centrodestra unito: Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini

Nel suo primo discorso programmatico, il Cavaliere ha annunciato di voler parlare agli italiani “delusi, sfiduciati e che si sono astenuti e non sono andati a votare”.

L’attacco a chi ha lasciato Forza Italia

Le parole di Silvio Berlusconi sparigliano non poco le carte. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 luglio 2022, è stata diffusa una nota congiunta dei leader di Centrodestra, in cui è stato annunciato che “La coalizione proporrà quale premier l’esponente indicato da chi avrà preso più voti”.

Per Berlusconi la strada è molto in salita: secondo gli ultimi sondaggi ha dalla sua circa il 7% dei voti, ben distante dal 25% della Meloni. A pesare negli ultimi giorni sono state le defezioni che hanno coinvolto Forza Italia: hanno lasciato fedelissimi come Mara Carfagna, Renato Brunetta e Mariastella Gelmini.

I cosiddetti transfughi però, secondo Berlusconi sono destinati a sparire proprio come fatto da altri: “Non è mai successo per tutti coloro che sono usciti da Forza Italia, da Alfano a Bondi. Sono spariti e spariranno anche loro”.

Poi, ha calcato ancora di più la mano dicendo che i quasi ex Ministri del Governo Draghi e che hanno lasciato Forza Italia “hanno fatto un grave errore per la loro carriera politica che non ci sarà, ma hanno soprattutto tradito i loro elettori“.

Le posizioni nel Centrodestra

L’annuncio di Berlusconi potrebbe creare qualche scintilla nel Centrodestra: già nei giorni scorsi l’ex premier aveva espresso perplessità sulla possibilità di vedere Giorgia Meloni come prossimo premier, perché il suo sarebbe un nome che “spaventa” gli elettori.

Prima dell’intervista, la regola del 2018 secondo cui il partito che prende più voti esprime il premier sembrava salva: dichiarando che tale scelta spetterà a Forza Italia perché convinto di raggiungere il 20%, sembra preannunciare una campagna elettorale infuocata anche all’interno della stessa coalizione.

Tra i due litiganti, il terzo non gode in questo caso: la Lega di Matteo Salvini negli ultimi sondaggi ha perso un altro 1,6% ed è precipitata al al 12,4% – comunque un 5% in più di Berlusconi.