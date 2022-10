Silvio Berlusconi chiama Mentana: "Le mie parole sull'Ucraina erano frutto di preoccupazione"

Dopo le polemiche per il secondo audio di Silvio Berlusconi sull’Ucraina, il Cav ha chiamato Enrico Mentana pochi minuti dopo la messa in onda del materiale durante il tg di La7. Il giornalista ha riportato il contenuto della telefonata in diretta nazionale.

Berlusconi chiama Mentana durante il tg: cos’ha detto il Cav

Enrico Mentana, poco dopo aver trasmesso il secondo audio in cui si può sentire Berlusconi attribuire a Volodymyr Zelensky la responsabilità dell’invasione russa in Ucraina, ha riferito agli spettatori il contenuto della telefonata.

Le parole di Berlusconi riportate da Mentana: “Era Silvio Berlusconi, come avete intuito, e ci pregava di riassumere quello che dirò, cercando di essere il più fedele possibile”.

Fonte foto: ANSA Silvio Berlusconi ha chiamato Mentana in diretta per fare chiarezza sul secondo audio

Il giornalista ha quindi riferito: “Le parole registrate vanno inquadrate in un discorso più generale di cui si è preso solo questo aspetto, che era il racconto di una preoccupazione generale – sto citando Berlusconi – riguardo al clima che si è creato nel rapporto tra Russia, Europa ed Occidente, con il governo degli Stati Uniti che ha disatteso le premesse multilaterali date da Donald Trump e con una situazione che è diventata sempre meno favorevole, anche perché dopo 23 anni si è creata una situazione con un solo beneficiario, la Cina“.

Enrico Mentana, inoltre, ha commentato: “La preoccupazione generale di Berlusconi era che ci fosse la rottura tra Europa e Russia, che in qualche modo interrompeva una spirale già rallentata dopo gli accordi di Pratica di Mare, con il fatto che la Cina potesse approfittare di tutto questo. Questa è la contestualizzazione dell’interessato e che era alla base delle sue parole”.

Infine Mentana ha concluso: “Una posizione che è diversa da quella del governo italiano e dalla leader del futuro governo di centrodestra”.

Il secondo audio di Silvio Berlusconi

Si parla di “secondo audio” in quanto il nuovo documento, trasmesso in esclusiva da ‘LaPresse’, è arrivato dopo un primo materiale diffuso in cui l’ex premier usava parole distensive nei confronti di Vladimir Putin.

Nel secondo audio, in seguito, sono emersi attacchi contro Zelensky al quale il Cav ha attribuito al leader ucraino la responsabilità dell’invasione russa:

“L’Ucraina butta al diavolo questo trattato un anno dopo e comincia ad attaccare le frontiere delle due repubbliche. Le due repubbliche subiscono vittime tra i militari che arrivano, mi si dice, a 5-6-7mila morti. Arriva Zelensky, triplica gli attacchi“.

La reazione di Giorgia Meloni dopo il secondo audio di Berlusconi

Il secondo audio di Berlusconi ha scatenato le polemiche anche da parte di Giorgia Meloni, che in una nota pubblicata su Facebook ha usato parole oltremodo schiette nei confronti del Cav, pur non nominandolo:

“Su una cosa sono stata, sono, e sarò sempre chiara. Intendo guidare un Governo con una linea di politica estera chiara e inequivocabile. L’Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell’Europa e dell’Alleanza atlantica. Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non potrà far parte del Governo, a costo di non fare il Governo”.