Senna inquinata, Bassetti furioso con Parigi: "Rischi gravi oltre a Escherichia coli: dall'ameba alla giardia"

Matteo Bassetti si scaglia contro gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi. La decisione di far svolgere alcune competizioni nella Senna ha innescato una miriade di proteste e critiche che si sono fatte ancor più rumorose dopo che si è saputo che un’atleta belga, Claire Michel, è stata ricoverata a causa di un’infezione da Escherichia Coli per aver nuotato nel fiume inquinato.

Atleta nuota nella Senna, colpita da Escherichia Coli: ira di Bassetti

“Oggi Louis Pasteur, padre della moderna microbiologia, si rivolta nella tomba. Far nuotare gli atleti nella Senna ha riportato il mondo indietro di 100 anni”. Così su X Matteo Bassetti.

“Alla fine l’E. coli è il minore dei problemi infettivologici che si possono contrarre nella Senna”, ha aggiunto l’infettivologo e primario del Policlinico San Martino di Genova. Si tratta infatti di “un problema ben conosciuto, risolvibile con una terapia antibiotica”.

Fonte foto: ANSA Matteo Bassetti

Nelle “acque putride, popolate da topi e chissà quale altro animale”, ci sono rischi potenzialmente gravissimi, ha spiegato sempre Bassetti, parlando con l’Adnkronos Salute.

L’esperto ha elencato una serie di malattie che si possono contrarre in simili condizioni: “Dalla leptospirosi alla salmonella, alla shigella e alla yersinia. Per non parlare poi di tutti quelli che sono i protozoi o gli altri parassiti che possono arrivare attraverso l’acqua: dall’ameba alla giardia“.

Bassetti ha aggiunto che i sintomi delle infezioni citate possono essere svariati. Si può essere colpiti da mal di pancia, diarrea, vomito, febbre alta o addirittura da “manifestazioni più importanti, anche gravissime, a carico di alcuni organi“.

Per l’infettivologo “è davvero incomprensibile come si possa aver consentito a degli atleti di nuotare in un fiume tanto inquinato che rappresenta un rischio per la loro salute”, averlo concesso “nonostante la comunità scientifica avesse chiaramente avvisato gli organizzatori dei potenziali rischi”.

Bassetti ha poi spiegato che c’è anche il pericolo di contagio tra atleti, definendo la decisione dei francesi di far nuotare gli sportivi nella senna “l’ennesima brutta figura nell’organizzazione delle Olimpiadi”.

Olimpiadi di Parigi, Bassetti sul pisolino a terra di Thomas Ceccon

“Vedere una medaglia d’oro dormire in un parco certamente non è una bella pubblicità”, ha dichiarato Bassetti, commentando la foto virale a livello globale in cui si vede Thomas Ceccon dormire a terra nel giardino del Villaggio olimpico per sfuggire all’afa della struttura sprovvista di aria condizionata.

“Ogni volta che ho sentito un’intervista agli atleti, li ho sempre sentiti lamentarsi dell’organizzazione – ha dichiarato sempre Bassetti all’AdnKronos -. I trasporti che non funzionano, il troppo caldo, il cibo non adeguato; è evidente che tutto questo non fa fare una bella figura alla Francia, anche perché venire dopo la perfetta organizzazione dei giapponesi” alle Olimpiadi precedenti “sicuramente non li aiuta”.

Bassetti commenta la foto di Gianmarco Tamberi con la mascherina

Bassetti ha anche voluto mandare i suoi auguri di pronta guarigione Gianmarco Tamberi, colpito probabilmente da un calcolo renale.

L’infettivologo, a proposito della foto scattata dallo sportivo in ospedale, ha commentato: “Una sola domanda: ma perché un atleta con una colica renale deve mettersi la mascherina come avesse il Covid o altra infezione respiratoria? Chi è che l’ha deciso?”. “Siamo rimasti l’ultimo Paese al mondo che obbliga la gente a mettere le mascherine”, ha concluso il medico.