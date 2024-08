Thomas Ceccon dorme nel parco del Villaggio Olimpico: la stella del nuoto diventa virale per la sua "protesta"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Scelta drastica di Thomas Ceccon. Il campione olimpico è comparso in diversi video diventati subito virali nei quali si vede il nuotatore dormire sul prato del Villaggio Olimpico. Nei giorni precedenti, l’azzurro si era lamentato della mancanza di aria condizionata nelle stanze.

Ceccon virale sui social: dorme nel parco

In attesa delle ultime gare del programma di nuoto, il campione olimpico dei 100 metri dorso a Parigi 2024 ha deciso di dormire in un parco, stanco delle condizioni climatiche estreme che si vivono nelle camere del Villaggio Olimpico.

In tanti, sgomenti e divertiti, hanno visto la stella del nuoto azzurro riposarsi a cielo aperto e hanno documentato il tutto sui social.



Thomas Ceccon ha vinto i 100 metri dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024

La Federnuoto conferma: è Ceccon quello dei video

Il video di Thomas Ceccon, disteso nel parco, è stato postato dal canottiere arabo Husein Alireza in una storia su Instagram.

In esso si vede il nuotatore che, disposto un asciugamano in terra e di fianco a una panchina, si riposa al fresco.

Non è tardata la precisazione della Federnuoto che ha sottolineato come l’azzurro fosse sì nel parco per riposarsi ma solo per un pisolino pomeridiano, non notturno.

Perché Ceccon ha dormito nel parco del Villaggio Olimpico a Parigi 2024

Nei giorni scorsi Thomas Ceccon si era lamentato dell’afa nelle stanze del Villaggio olimpico che sono prive di aria condizionata. Impossibile riposarsi bene per atleti che necessitano di ricaricare le batterie per esprimersi al meglio a Parigi 2024.

Non solo Ceccon, anche Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella si erano lamentate delle condizioni di vita nelle suddette stanze. Il capitano della Nazionale aveva detto di aver dormito poco, ribadendo come gli atleti non siano stati tutelati ed etichettando il villaggio come “il peggiore mai vissuto”.

Tanti hanno deciso di abbandonarlo per spostarsi in albergo. Problemi negli ultimi giorni sono stati riscontrati anche per la mensa dove le attese erano lunghissime e scarseggiavano le provviste.