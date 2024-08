Olimpiadi di Parigi 2024 a rischio per Gianmarco Tamberi, il campione in ospedale per probabile calcolo renale

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Grande preoccupazione per Gianmarco Tamberi. Il portabandiera azzurro ha annunciato dall’ospedale l’ennesimo colpo di sfortuna che mette in discussione la sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il campione olimpico di salto in alto ha spiegato di essere finito al pronto soccorso per un probabile calcolo renale.

Olimpiadi a rischio per Gianmarco Tamberi in ospedale

“Incredibile…Non può essere vero”. Inizia così il post su Instagram con cui Gianmarco Tamberi fa sapere di essere finito in ospedale per un probabile calcolo renale.

Un problema che mette a rischio la sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Fonte foto: ANSA Tamberi portabandiera con Errigo alla cerimonia di apertura

Dopo la cerimonia di apertura, durante la quale aveva perso nella Senna la fede nuziale, il portabandiera dell’Italia era tornato a casa per continuare gli allenamenti in vista della gara di salto in alto, di cui è campione olimpico in carica.

Quindi il problema che lo costringe a una disperata rincorsa contro il tempo.

Tamberi in ospedale per probabile calcolo renale

Gianmarco Tamberi ha raccontato sui social la sua disavventura, postando su Instagram una foto sul lettino con la mascherina e una flebo nel braccio.

“Ieri, 2 ore dopo aver scritto ‘me lo merito’ sui social, ho avvertito una fitta lancinante ad un fianco. Pronto soccorso, tac, ecografia, analisi del sangue….Probabile calcolo renale“, scrive il campione anconetano.

“E ora mi ritrovo, a 3 giorni dalla gara per cui ho sacrificato tutto quanto, sdraiato in un letto, impotente, con 38.8 di febbre…Sarei dovuto partire oggi per Parigi e iniziare il mio percorso verso questo grande sogno e invece sono stato consigliato di posticipare il volo a domani, nella speranza che, con un po’ di riposo, questo incubo finisca”.

“Non mi resta che aspettare e pregare…Non mi merito tutto questo, ho fatto di tutto per questa Olimpiade, di tutto. Non me lo merito davvero”, aggiunge.

“Una sola cosa è certa – conclude – non so come ci arriverò, ma io in quella pedana ci sarò e darò l’anima fino all’ultimo salto, qualsiasi sarà la mia condizione. Lo giuro a voi ma ancora prima lo giuro a me stesso!”.

Come sta, partenza rinviata

Come riporta il Corriere della Sera, Tamberi è stato dimesso dal pronto soccorso ed è tornato al centro tecnico federale di Formia dove si stava allenando.

Gimbo sarebbe dovuto partire per Parigi domenica 4 agosto, per inseguire il sogno di conquistare una seconda medaglia d’oro nel salto in alto. Le qualificazioni sono in programma mercoledì 7 agosto, la finale venerdì 9.

Fonti della Fidal, la Federazione italiana di atletica leggera, hanno confermato a LaPresse che l’azzurro sarà a Parigi intorno alle ore 17 di lunedì 5 agosto.