Scossone in Forza Italia con Maurizio Gasparri nuovo capogruppo al Senato: rottura tra Tajani e Ronzulli

Maurizio Gasparri è il nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato: così ha deciso il segretario Antonio Tajani, andando a sostituire Licia Ronzulli e segnando una svolta strategica con implicazioni ben precise. La scelta, infatti, è stata accelerata dalle tensioni interne al partito, con i rapporti fra Tajani e Ronzulli che si erano incrinati da tempo. In aggiunta, ci sarebbe la necessità di consolidare la sua leadership in vista del congresso nazionale del 2024. Il Ministro degli Affari Esteri è l’unico candidato segretario: sebbene sia quasi certo di una riconferma, la scelta di una persona di fiducia come Gasparri al Senato sembrerebbe adottata nell’ottica di non correre alcun rischio di insubordinazioni.

La scelta di Tajani

La mossa strategica di Antonio Tajani per la futura leadership di Forza Italia è stata confermata la sera di martedì 21 novembre, anche se sembrava nell’aria giè da tempo. Il gruppo dei senatori ha eletto Maurizio Gasparri come nuovo capogruppo, promosso dal precedente ruolo di vice, andando a rimpiazzare Licia Ronzulli.

Il segretario del partito Antonio Tajani aveva in precedenza gestito incontri riservati con entrambi i politici nella giornata di lunedì, comunicando a entrambi la decisione che gratifica Gasparri e certifica una rottura pressoché insanabile con l’ormai ex capogruppo a Palazzo Madama.

Fonte foto: ANSA

I rapporti fra Tajani e Ronzulli si sono complicati a partire dalle trattative per la formazione del Governo Meloni

Staffetta fra Gasparri e Ronzulli

La decisione è stata velocemente ratificata durante l’assemblea dei senatori di Forza Italia, convocata attorno alle 20. Gasparri è stato acclamato come il nuovo capogruppo, in un passaggio di testimone che dovrebbe coinvolgere anche un cambio di ruolo per Ronzulli.

L’avanzamento di Gasparri dovrebbe infatti preludere a una retrocessione di Ronzulli al suo posto come vice capogruppo, soluzione che comunque richiederà un voto dell’aula di Palazzo Madama per essere ufficializzata.

La rottura fra Tajani e Ronzulli

La stessa Ronzulli ha chiarito che questa decisione non è stata improvvisa, bensì meditata da mesi, fin dallo scorso agosto. I dissidi tra lei e Tajani risalgono alle elezioni politiche del settembre 2022, durante le trattative per la formazione del governo.

Ai tempi, Tajani si era mostrato incline a seguire le indicazioni di Giorgia Meloni, ostacolando la proposta di Berlusconi di nominare Ronzulli ministra. Dopo essere stata designata capogruppo al Senato, le tensioni tra Ronzulli e Tajani sono perdurate, sebbene recentemente sembrassero attenuate.

I motivi della decisione di Tajani

Il ribaltone orchestrato da Tajani è motivato da diversi fattori. In primis ci sarebbe la volontà di affidare la guida del gruppo in Senato a una figura di fiducia come Gasparri.

In un contesto di tensioni interne, con senatori che agiscono in contrasto con le indicazioni del governo, Tajani vuole evitare possibili insubordinazioni, specialmente mentre si avvicina la fase decisiva dell’analisi della legge di Bilancio.

C’è poi il congresso nazionale di Forza Italia alle porte. L’appuntamento politico di rilievo per il partito è fissato a febbraio 2024, con Tajani unico candidato segretario, sostanzialmente certo della riconferma. Tuttavia, questo rimescolamento nella leadership del Senato rientra in una più ampia riorganizzazione, che andrebbe a consolidare il controllo di Tajani in vista della campagna elettorale per le europee di giugno, cruciale per il suo futuro politico.