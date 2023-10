Scossa di terremoto con epicentro a Comun Nuovo vicino Bergamo di magnitudo 3.0: avvertita dalla popolazione

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

La terra è tornata a tremare nella mattina del 4 ottobre: la provincia di Bergamo è colpita da una scossa di terremoto con epicentro a Comun Nuovo, nella zona della Bassa Bergamasca. Con una magnitudo di 3.0, la scossa ha generato paura e apprensione tra gli abitanti locali. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato la scossa alle 9.07, a una profondità di 8 chilometri. Le autorità, tra cui i vigili del fuoco, si sono rapidamente attivate per effettuare sopralluoghi al fine di valutare eventuali danni causati dal sisma.

Le testimonianze sui social

Il terremoto ha suscitato una serie di reazioni tra i residenti della zona. Molte persone hanno condiviso le proprie esperienze su piattaforme social come Facebook e Twitter.

Alcuni hanno dichiarato di aver avvertito la scossa in modo netto, mentre altri l’hanno descritta come un tremore più leggero. Ad esempio, una donna afferma di aver sentito la scossa a Palosco, mentre un’altra segnala che a Treviglio la casa ha tremato per un breve periodo.

Anche a Bergamo, nonostante la percezione di una scossa leggera, molti residenti hanno confermato di averla avvertita.

I danni del terremoto

Nonostante l’allarme e la paura, finora non sono stati segnalati danni significativi nella zona. Tuttavia, a Caravaggio, nella Bassa Bergamasca, le scuole sono state evacuate come misura precauzionale.

Per comprendere meglio il contesto sismico di Bergamo, è interessante notare che questa è la prima scossa registrata nel 2023 nella provincia. Nel 2022, invece, sono stati registrati quattro terremoti di lieve entità.

I terremoti nella Bergamasca

Questi eventi includono un terremoto a Osio Sopra a gennaio (magnitudo 2,4), a Palosco ad aprile (magnitudo 2,6), a Castione della Presolana a settembre (magnitudo 2) e a Castel Rozzone a novembre (magnitudo 2,2).

Il terremoto con la magnitudo più alta, pari a 3,9, risale al 18 dicembre 2021 ed è stato localizzato a Dalmine, a solo 1 chilometro di profondità.

Lo sciame sismico ai Campi Flegrei

L’Italia, come è noto, rimane uno Stato ad alto rischio sismologico generale. Il livello di apprensione delle persone, negli ultimi tempi, è sicuramente cresciuto anche in virtù di alcuni eventi ripetuti e preoccupanti, come l’intensa attività sismica che fra settembre e ottobre 2023 ha interessato l’area dei Campi Flegrei, in Campania.

Il numero e l’intensità dei terremoti delle ultime settimane, in particolare, hanno alzato il livello di attenzione considerando i possibili rischi di un’eruzione vulcanica. L’intera area a ovest di Napoli è infatti una grande caldera quiescente che, in tempi remoti, era stata teatro di eruzioni vulcaniche.