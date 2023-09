Scontro tra auto e moto sulla statale Sorrentina a Castellammare di Stabia: muore 40enne, ferita una donna

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Ennesimo incidente mortale sulle strade italiane. È di un morto e un ferito il bilancio dello scontro tra un’auto e una moto che si è verificato questa mattina, sabato 30 settembre, lungo la statale Sorrentina, all’altezza di Castellammare di Stabia, nel napoletano. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico nel corso della mattinata per consentire agli agenti intervenuti sul posto di eseguire i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita un uomo di 40 anni ed è rimasta ferita la donna che viaggiava in moto con lui.

L’incidente sulla strada statale Sorrentina

Sono ancora in corso di accertamento le cause dell’incidente che nelle prime ore della mattinata di sabato 30 settembre si è verificato lungo la strada statale 145.

Per la precisione, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa ‘Ansa‘, il sinistro si è consumato in corrispondenza del Km 3,550 all’altezza del comune di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.

Fonte foto: Tuttocittà.it La strada statale 145, all’altezza di Castellammare di Stabia, dove si è verificato l’incidente

La Sorrentina è stata subito chiusa al traffico. I veicoli provenienti da Sorrento in transito lungo la statale, infatti, sono stati deviati all’uscita di Gragnano.

Morto il motociclista, ferita una donna

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori dell’Anas per la gestione del traffico e dell’emergenza in strada.

A raggiungere il punto dell’incidente sono stati anche i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine per eseguire i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Stando a quanto appreso, nel sinistro ha perso la vita un uomo di 40 anni. La vittima sembra stesse percorrendo in moto la statale in direzione Sorrento quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto proveniente dalla direzione opposta.

Nell’incidente, inoltre, è rimasta ferita anche una donna che viaggiava insieme al motociclista e che è stata soccorsa dagli operatori del 118.

L’ennesimo incidente sulle strade italiane

L’incidente avvenuto vicino Castellammare di Stabia è solo l’ultimo sinistro mortale che si verifica sulle strade italiane.

Poche ore prima, nel pomeriggio del 29 settembre, un altro incidente mortale si è consumato sull’A1 vicino Firenze causando due morti e due feriti gravi.

Il giorno precedente, giovedì 28 settembre, una donna è morta investita da un camion. La vittima aveva 61 anni ed era in moto.